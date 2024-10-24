Музыканты ABBA и Radiohead подписали петицию против тренировки ИИ на их песнях

Около 13500 тысяч деятелей культуры из разных стран поставили свои подписи под петицией с требованием прекратить использовать их произведения для тренировки моделей искусственного интеллекта вроде ChatGPT. Идеологом и автором текста петиции стал британский композитор Эд Ньютон-Рекс. Согласно тексту заявления, "нелицензируемое использование художественных произведений для тренировки генеративного искусственного интеллекта представляет собой огромную и неоправданную угрозу для финансового положения авторов этих произведений и должно быть запрещено".

Среди музыкантов, подписавших воззвание, – группа Radiohead в полном составе, Бьорн Ульвеус из ABBA, Роберт Смит (The Cure), Джефф Барроу (Portishead), композиторы Джон Раттер, Макс Рихтер, Майкл Данна, Рэйчел Портман и многие другие. Кроме того, в списке немало знаменитых писателей, художников и актёров – например, Кадзуо Исигуро и Джулианна Мур.

Как указывает Ньютон-Рекс, "компании, разрабатывающие генеративные ИИ-модели, нуждаются в трех вещах: в людях, в технологиях и в данных. На первые два пункта они тратят огромные суммы – по миллиону долларов за каждого инженера и по миллиарду за каждую модель. Однако третью вещь, данные для тренировки моделей, они [почему-то] рассчитывают получить бесплатно".

Политики разных стран в последние годы работают над созданием законодательной базы для использования художественных произведений при тренировке искусственного интеллекта. В Великобритании, по данным The Guardian, обсуждается план, по которому авторов контента обяжут письменно запрещать разработчикам использовать их произведения в своих целях. Однако Ньютон-Рекс и его единомышленники не поддерживают эту схему и полагают, что более справедливо будет потребовать от хайтек-компаний получать разрешение на работу с художественным материалом, защищённым авторским правом.