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Культура

Умер известный поэт Шамшад Абдуллаев

время публикации: 23 октября 2024 г., 16:06 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 16:06
Умер известный поэт Шамшад Абдуллаев
AP Photo/Saurabh Das

23 октября в Алматы (Казахстан) в возрасте 66 лет умер Шамшад Абдуллаев – известный поэт, прозаик, эссеист, сообщает сайт "Фергана".

Он родился 1 ноября 1957 года в Фергане (Узбекская ССР, СССР). Окончил филологический факультет Ферганского педагогического института. Жил в Фергане, писал на русском языке. Считался неформальным лидером сложившейся в Узбекистане в 1980-1990 годах "Ферганской поэтической школы". Его произведения были переведены на несколько языков. Являлся лауреатом многих литературных премий.

Работал редактором журнала "Звезда Востока" в Ташкенте. Власти Узбекистана оказывали давление на издание, после чего сотрудники журнала и представители "Ферганской поэтической школы" были вынуждены эмигрировать за границу.

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