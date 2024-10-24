x
24 октября 2024
|
последняя новость: 08:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 октября 2024
|
24 октября 2024
|
последняя новость: 08:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Умер народный артист России Евгений Князев

время публикации: 24 октября 2024 г., 07:37 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 07:41
Умер народный артист России Евгений Князев
AP Photo/Mindaugas Kulbis

23 октября в Тольятти (Самарская область РФ) в возрасте 82 лет умер Евгений Князев – народный артист России и один из основателей театра "Колесо". Об этом сообщается на сайте театра.

Евгений Князев стоял у истоков создания первого профессионального драматического театра Тольятти вместе с Глебом Дроздовым. На сцене театра "Колесо" Евгений Князев создал более 40 ролей и посвятил театру 36 лет жизни.

В кино Князев почти не снимался.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook