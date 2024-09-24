Объявлено о вероятном скором закрытии онлайн-библиотеки "Флибуста"

Основатель и администратор бесплатной некоммерческой онлайн-библиотеки "Флибуста", известный под ником Stiver, объявил о вероятном скором закрытии сервиса под этим брендом. Он пишет: "Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, Флибуста на этом видимо закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело. Серверы оплачены еще на несколько недель".

В комментариях под этим постом Stiver говорит о неготовности передать кому-либо бренд "Флибуста". Еще есть шанс, что база будет сохранена и появится под другим брендом.

На пиратском сайте "Флибуста" можно бесплатно читать, скачивать, а также получать на электронную почту большинство книг, имеющихся в библиотеке. Русскоязычная, украиноязычная и белорусоязычная части доступны для скачивания всем пользователям, в то время как иностранная литература – только зарегистрированным.

"Флибуста" считается одним из самых популярных книжных сайтов в Рунете. Библиотека является дополненным форком библиотеки "Либрусек" от 2009 года, использующей в качестве движка сайта модифицированную CMS Drupal со специфичными для вики-библиотеки изменениями. Библиотека основана на принципе вики и пополняется самими пользователями.

Библиотека была создана 8 октября 2009 года изначально с адресом flibusta.net после того, как другая библиотека "Либрусек" ввела плату за скачивание книг. Создателем и владельцем сайта является проживающий в Германии пользователь Stiver. Библиотека была основана людьми, не согласными с ограничениями, введенными руководством проекта "Либрусек".

За 15 лет существования "Флибуста" неоднократно меняла доменные суффиксы. Против создателей библиотеки действовали юристы ряда издательств и авторов.