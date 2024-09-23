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Культура

Умер Роджер Палм – барабанщик, записавший многие хиты группы ABBA

время публикации: 23 сентября 2024 г., 14:12 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 14:12
Умер Роджер Палм – барабанщик, записавший многие хиты группы ABBA
Wikipedia.org. Фото: Dave Kobrehel from CH

В пригороде Стокгольма в возрасте 75 лет скончался шведский барабанщик Роджер Палм. По сообщению Aftonbladet, смерть музыканта наступила от осложнений болезни Альцгеймера.

В Швеции Палм был широко востребованным сессионным музыкантом, сотрудничавшим с многими ведущими артистами. Однако в мире он больше всего известен своим вкладом в творчество группы ABBA. Палм познакомился с Бенни Андерссоном и Бьорном Ульвеусом в начале 1970-х годов, а его первой работой для музыкантов ABBA стала песня "Rock"n"Roll Band", записанная в августе 1972 года и вошедшая затем в альбом "Ring Ring". И хотя в большинстве песен ансамбля звучат ударные в исполнении другого музыканта, Олы Брункерта, именно игру Палма можно услышать в таких знаменитых хитах ABBA, как "Dancing Queen", "Mamma Mia", "Thank You for the Music" и "Take a Chance with Me".

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