Виталий Манский встретится с израильскими зрителями в Гешере

20 мая театр Гешер приглашает на встречу с режиссером Виталием Манским. Легендарный кинодокументалист представит израильской публике фильм "Рай" - о первом и последнем президенте СССР Михаиле Горбачеве.

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Виталий Манский – обладатель более 100 призов на международных и российских кинофестивалях, президент и продюсер Национальной премии в области неигрового кино и телевидения "Лавровая ветвь", президент международного фестиваля "Артдокфест", член американской, российской и украинской киноакадемий.

Его фильмы сделали документальное кино по-настоящему популярным в России: это и "Труба", в котором он путешествовал вдоль трубопровода, поставляющего газ из Сибири в Европу. Это и "В лучах солнца" - полный метафор фильм о девочке, живущей в современной Северной Корее.

Виталий Манский – не просто снимает кино, он исследует эпоху и составляет портреты целых стран и поколений. Таковы фильмы "Частные хроники. Монолог" - созданный из десятков домашних съемок советского времени, "Свидетели Путина" о начале правления Владимира Путина, "Родина или смерть" о жизни Кубы, "Родные" - рассказывающий историю жизни самого Манского и его семьи, живущей в разных уголках Украины.

С 2014 года режиссер живет и работает в Латвии. Он руководит студией "Вертов. Реальное кино", ведет цикл программ "Реальное кино с Виталием Манским" на телеканале "Настоящее время", продолжает активную общественную деятельность. В 2018 году он подписал обращение вв защиту Олега Сенцова, в 2020 году провёл одиночный пикет у здания ФСБ на Лубянке после публикации записи разговора А. Навального с его предполагаемым отравителем. В феврале 2022 года выступил против вторжения Украины в Россию и вскоре объявил о том, что фестиваль "Артдокфест" не будет проводится в России до смены власти.

Фильм "Рай" погружает в повседневную жизнь и неспешные свидетельства 90-летнего Михаила Горбачева, живущего в служебном доме под Москвой. Фильм-портрет первого и последнего президента СССР, человека, который практически в одиночку начал демонтаж советской системы и предложил нежданную свободу миллионам людей в мире. Именно за это его одни превозносят, а другие проклинают. Так он и живет, между раем и адом.

На встрече зрители смогут задать вопросы и обсудить фильм "Рай", поговорить на самые волнующие темы наших дней. Встреча с Виталием Манским проходит в рамках фестиваля Jaffa Fest 2022 в сотрудничестве с музеем ANU, Форумом свободной культуры СЛОВОНОВО и Международным фестивалем ArtDocFest.

По материалам PR-агентства