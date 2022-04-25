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NEWSru.co.il :: Досуг25 апреля 2022 г., 12:12

Впервые в Израиле легендарный Сева Новгородцев

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Впервые в Израиле легендарный Сева Новгородцев

Легендарный британский журналист и радиоведущий, сотрудник Русской службы Би-би-си, ведущий музыкальной программы "Рок-посевы" и передач "Севаоборот" и "БибиСева", кавалер ордена Британской империи и первый диск-жокей в истории радиовещания на территории Советского Союза, Сева Новгородцев – впервые в Израиле.

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Блистательный рассказчик – а рассказать ему есть, о чем: он дружил с Полом Маккартни, снимался в фильме про Джеймса Бонда, был самым "взрослым" скейтбордистом Лондона, играл в знаменитом джаз-оркестре Иосифа Вайнштейна, написал несколько книг, ставших бестселлерами, рассказал советским радиослушателям, что такое настоящий рок-н-ролл, а его позывные "Сева Сева Новгородцев город Лондон Би-би-си" стали паролем для всех, кто любил настоящую музыку.


На единственной встрече в Израиле Сева Новгородцев расскажет истории из своей жизни, прочитает отрывки новой (еще недописанной) книги и даже, возможно, споёт. Не упустите шанс прикоснуться к легенде.

 По материалам PR-агентства   

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