Звезда поп-оперы, знаменитый итальянский тенор Алессандро Сафина приезжает в Израиль

В Израиле состоятся концерты всемирно известного итальянского тенора, популяризатора оперной музыки и создателя направления поп-опера Алессандро Сафины. Его гастролей в нашей стране ждали более 7 лет. В последний раз певец побывал здесь в феврале 2016 года с единственным концертом, который прошел с невероятным успехом. И вот, наконец, в июне этого года Cафина даст два концерта в сопровождении своего музыкального коллектива.

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Природа одарила его не только превосходным слухом и чувственным тембром, но и огромным обаянием. Он – классический тенор с академическим образованием, однако широкая публика знает его как исполнителя самых популярных шлягеров. Он записывал дуэты с Сарой Брайтман, Элтоном Джоном, Родом Стюартом, Суми Йо, Карлосом Сантаной, Шер, Дженнифер Лопес, Тото Кутуньо, Хосе Каррерасом и Андреа Бочелли. В Великобритании пел для самой королевы Елизаветы II. Журнал People регулярно включает его в число 100 самых красивых знаменитостей мира.

Алессандро увлекся музыкой в девять лет. Как истинный итальянец, он получил превосходное классическое вокальное музыкальное образование - сначала в музыкальной академии родной Сиены, а затем в консерватории во Флоренции. И, как у истинного итальянца, его певческая карьера началась с оперы. Годы учебы певец подытожил победой на певческом конкурсе "Concorso lirico internazionale" и вскоре дебютировал на сцене в партии Рудольфо в "Богеме" Пуччини, а еще через некоторое время блеснул в роли Ленского в "Евгении Онегине" Чайковского. На его счету главные партии в операх "Севильский цирюльник", "Капулети и Монтекки", "Любовный напиток", "Русалка" и многих других, поставленных на самых прославленных подмостках Европы и Америки.

Довольно долго Сафина выступал с академическим репертуаром на классических сценах, но разносторонняя одаренность, природная любознательность и желание попробовать что-то новое заставили певца пойти на смелый эксперимент и попытаться приблизить "сложную" классику к широкой публике. Органично соединив академический вокал с популярной музыкой, соулом, мюзиклами и киношлягерами, Сафина, по сути, изобрел новый жанр, который сам же и назвал "поп-оперой". Получилось действительно что-то новое и необычное, значительно расширившее и репертуар певца, и ряды его слушателей.

Мировой успех пришел к певцу в 2000 году после выпуска альбома "Insieme a te" с умопомрачительным синглом "Luna", который продержался в хит-парадах Нидерландов и других странах Европы почти 14 недель, а позже стал саундреком популярного бразильского сериала "Клон". Альбом был выпущен в 30 странах мира, достиг "золотого" статуса в нескольких из них, а в Нидерландах стал четырежды "платиновым" всего за несколько месяцев продаж. Песня "Luna" до сих пор является визитной карточкой исполнителя – ни один концерт Алессандро не проходит без ее исполнения и очень часто, по просьбам публики, неоднократного.

В 2001 году маэстро совершил несколько мировых турне, посетив множество стран: Францию, Нидерланды, Бельгию, Великобританию, Россию, Бразилию, США, Корею, Канаду… фактически весь мир! И везде его гастроли сопровождались аншлагами, потому что синтез оперы и поп-музыки, соул, других жанров оказался весьма успешным.

Сегодня в багаже Алессандро Сафина пять неоднократно переизданных сольных альбомов, гастроли на всех континентах, выступления на крупных фестивалях и десятки фан-клубов в европейских странах. Все концертные номера певца отшлифованы до блеска, а его красивый, гибкий и сильный вокал с годами звучит все пленительнее.

Алессандро Сафина свободно поет на нескольких языках, включая русский. Певец, не однажды бывавший в Израиле, хорошо знает, что среди израильских поклонников его таланта много выходцев из стран бывшего СССР. И вполне вероятно, что либо в основной части концертной программы, подготовленной для Израиля, либо по просьбе зала спеть на бис итальянский певец исполнит что-нибудь на русском: может быть, "Очи черные" или что-то из "Евгения Онегина" или из "Русалки", а, может быть, вообще нечто неожиданное, ведь артист любит сюрпризы.

По материалам PR-агентства