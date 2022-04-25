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NEWSru.co.il :: Досуг25 апреля 2022 г., 11:13

Группа The Velvet даст благотворительный концерт в пользу украинского пациента

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Группа The Velvet даст благотворительный концерт в пользу украинского пациента Влад Лукин из Украины

29 апреля в 20:00 в клубе ART CLUB в Тель-Авиве состоится благотворительный концерт группы The Velvet. Входной билет равен сумме пожертвования.

Группа подготовила специальную программу, в которой вы услышите несколько совершенно новых песен, отпразднуете День рождения лидера группы Аси Макарской и поможете Владу Лукину из Украины собрать деньги на дорогостоящее лечение.

Пожертвование можно внести на месте в день мероприятия или заранее по любым из реквизитов на chance4life.info.

Место проведения: ART CLUB, Тель Авив, ул. Кибуц Галуйот 45

Для посещения концерта необходимо зарегистрироваться.


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