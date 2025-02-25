700 кинематографистов протестуют против "символа линча в Рамалле" на церемонии "Оскар"

Голливудские кинематографисты подписали открытое письмо, протестуя против призыва НКО Artists4Ceasefire снова надеть значок с красной ладонью на церемонию награждения премии "Оскар", которая пройдет 3 марта. Напомним, в прошлом году целый ряд звезд, включая Марка Руффало, Билли Айлиш, Рами Юссефа и других прошли по красной дорожке со значком, на котором изображена красная открытая ладонь. Еврейские организации тогда отметили, что этот символ ассоциируется с линчем израильских солдат в Рамалле 12 октября 2000 года. Тогда один из убийц высунулся из окна здания, в котором произошел линч, и показал толпе окровавленные ладони – эта фотография стала символом страшного убийства. НКО Artists4Ceasefire отрицала связь изображенной на значках ладони и линча в Рамалле, утверждая, что авторы значка имели в виду "призыв к немедленному прекращению кровопролития и спасению жизни" в Газе.

Накануне новой церемонии НКО снова призвала голливудских звезд надеть значок, уже вызвавший протесты. Причем этот призыв был опубликован 20 февраля, когда стали известны результаты вскрытия тел Ариэля и Кфира Бибасов, зверски убитых в Газе. "20 февраля, в тот же день, когда мир узнал, что 10-месячный Кфир Бибас и его 4-летний брат Ариэль были задушены террористами в Газе, вы удвоили ужас – призывая знаменитостей гордо надеть ваши значки с окровавленными руками, – говорится в открытом письме объединения "Brigade". – Неужели у вас совсем нет стыда?"

В письме, подписанном 700 кинематографистами, пиарщиками и другими деятелями киноискусства, также подчеркивается, что НКО Artists4Ceasefire в своих призывах игнорирует "варварскую террористическую атаку 7 октября 2023 года, продвигает антиизраильский нарратив даже после того, как Израиль принял соглашение о прекращении огня с ХАМАСом и "Хизбаллой", отказывается признать, что ХАМАС возвращает заложников истощенными, замученными голодом и пытками, торгует изуродованными телами, смеясь в лицо скорбящим семьям".

НКО Artists4Ceasefire пока не отреагировала на обращение "Brigade". Сколько голливудских звезд прислушается к призыву пропалестинской НКО, а кто не станет участвовать в ее кампейне, станет понятно 3 марта.