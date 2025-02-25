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Культура

В Иерусалиме умерла поэтесса Елена Игнатова

время публикации: 25 февраля 2025 г., 13:21 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 13:27
В Иерусалиме умерла поэтесса Елена Игнатова
Wikipedia.org. Фото: Natalia Kovaleva

24 февраля в Иерусалиме в возрасте 77 лет умерла Елена Игнатова – поэтесса и сценаристка, педагог, экскурсовод.

Елена Игнатова родилась 10 июня 1947 года в Ленинграде. Окончила филологический факультет Ленинградского университета в 1970 году, работала учителем в школе (1970-1972), экскурсоводом в музее Петропавловской крепости (1973-1976), преподавателем русского языка на филологическом факультете ЛГУ, а потом сценаристом на киностудии "Ленфильм" (1980-1990). С начала 70-х её статьи, стихи и проза публиковались в самиздатских журналах "Часы" и "Обводный канал", а также в самиздатском альманахе "Московское время", её печатали журналы "Континент" и "Грани". В 1989 году она стала членом Союза писателей СССР.

В 1990 Елена Игнатова репатриировалась в Израиль. Жила в Иерусалиме. С 2004 года была членом редколлегии "Иерусалимского журнала".

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