В Иерусалиме умерла поэтесса Елена Игнатова

24 февраля в Иерусалиме в возрасте 77 лет умерла Елена Игнатова – поэтесса и сценаристка, педагог, экскурсовод.

Елена Игнатова родилась 10 июня 1947 года в Ленинграде. Окончила филологический факультет Ленинградского университета в 1970 году, работала учителем в школе (1970-1972), экскурсоводом в музее Петропавловской крепости (1973-1976), преподавателем русского языка на филологическом факультете ЛГУ, а потом сценаристом на киностудии "Ленфильм" (1980-1990). С начала 70-х её статьи, стихи и проза публиковались в самиздатских журналах "Часы" и "Обводный канал", а также в самиздатском альманахе "Московское время", её печатали журналы "Континент" и "Грани". В 1989 году она стала членом Союза писателей СССР.

В 1990 Елена Игнатова репатриировалась в Израиль. Жила в Иерусалиме. С 2004 года была членом редколлегии "Иерусалимского журнала".