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NEWSru.co.il :: Досуг25 января 2022 г., 18:53

Съемочная группа "Фауды" после консультаций с МИД Израиля срочно покинула Киев

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Съемочная группа "Фауды" после консультаций с МИД Израиля срочно покинула Киев

Съемочная группа, проводившая в Киеве подготовку к съемкам четвертого сезона популярного израильского сериала "Фауда", срочно покинула столицу Украины.

Согласно сюжету, герои сериала должны проводить спасательную операцию в Брюсселе, и роль бельгийской столицы должен был сыграть Киев.

Как сообщает сайт "Сругим", из-за обострения ситуации в Украине продюсеры сериала провели консультации с министерством иностранных дел, после чего было решено перенести съемки в другую страну.

Следует отметить, что актеры сериала не успели вылететь в Киев.


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