Съемочная группа "Фауды" после консультаций с МИД Израиля срочно покинула Киев
Съемочная группа, проводившая в Киеве подготовку к съемкам четвертого сезона популярного израильского сериала "Фауда", срочно покинула столицу Украины.
Согласно сюжету, герои сериала должны проводить спасательную операцию в Брюсселе, и роль бельгийской столицы должен был сыграть Киев.
Как сообщает сайт "Сругим", из-за обострения ситуации в Украине продюсеры сериала провели консультации с министерством иностранных дел, после чего было решено перенести съемки в другую страну.
Следует отметить, что актеры сериала не успели вылететь в Киев.
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