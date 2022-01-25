Съемочная группа "Фауды" после консультаций с МИД Израиля срочно покинула Киев

Съемочная группа, проводившая в Киеве подготовку к съемкам четвертого сезона популярного израильского сериала "Фауда", срочно покинула столицу Украины.

Согласно сюжету, герои сериала должны проводить спасательную операцию в Брюсселе, и роль бельгийской столицы должен был сыграть Киев.

Как сообщает сайт "Сругим", из-за обострения ситуации в Украине продюсеры сериала провели консультации с министерством иностранных дел, после чего было решено перенести съемки в другую страну.

Следует отметить, что актеры сериала не успели вылететь в Киев.