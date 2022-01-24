"Гаарец": Израиль готовится эвакуировать евреев из зоны российско-украинского конфликта

Власти Израиля готовятся к массовой репатриации евреев из Украины в случае вторжения российских войск. Как сообщает газета "Гаарец", 23 января было проведено совещание с участием министерств, ведомств и еврейских организаций.

Согласно публикации, в нем приняли участие представители канцелярии главы правительства, министерства иностранных дел, министерства по делам диаспоры, министерства обороны, министерства транспорта, Еврейского агентства и организации "Натив".

"Гаарец" утверждает, что на востоке Украины – а к этому региону автор публикации Аншиль Пепер относит и Одессу – проживает около 75000 человек, имеющих право на репатриацию согласно закону о возвращении. Даже если значительная их часть решит остаться, Израилю придется провести самую крупную за последние десятилетия операцию по репатриации из зоны конфликта.

Издание также отмечает, что с конца 80-х годов XX века в Израиле начали разрабатывать планы по эвакуации евреев из СССР и постсоветского пространства – в случае дестабилизации ситуации. Когда угроза российского вторжения в Украину стала насущной, эти планы были обновлены.

Напомним, что в начале января 2022 года наш сайт опубликовал интервью с израильским послом в Киеве Михаилом Бродским. Дипломату был задан вопрос, есть ли у Израиля конкретные планы эвакуации израильтян, содействия репатриации проживающих в Украине евреев в случае вторжения.

"По нашей оценке, на данный момент ситуация не настолько опасна, чтобы говорить о конкретных планах. С другой стороны, у каждого израильского посольства есть план действий на случай чрезвычайной ситуации. Есть он и у нас. Если возникнет необходимость, мы будем действовать соответственно этому плану", - ответил наш собеседник.

20 января, на официальном сайте посольства Израиля в Украине была опубликована просьба консульского отдела израильского МИДа о заполнении анкеты "в свете сложившейся в Украине ситуации". Отмечалось, что в кризисной ситуации это позволит консульскому отделу быстро связаться с израильтянами, находящимися на территории Украины.