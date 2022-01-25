"Баба Яга": всем суп

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Какая самая лучшая еда зимой? Разумеется, суп. Горячий, сытный, согревающий и поднимающий настроение.

Кстати, первый суп, соответствовавший своему названию, а именно suppa, появился в Италии, и был создан из остатков овощей, воды и черствого хлеба. Кто был в Тоскане, помнят знаменитый Pappa al pomodoro. Томаты, оливковое масло, чеснок и черствый хлеб. В русской кухне такие супы с размоченным хлебом называли "тюря". Хотя бы один вид "хлебного" супа есть у каждого народа, что и понятно – проще и сытнее не придумаешь.

Географические особенности супов завораживают. Чем холоднее, тем наваристее суп, чем теплее, тем легче. В жарких странах с супами всегда непростые отношения. Зимой они есть, а летом массово исчезают из меню кафе и ресторанов. Исключения составляют места, где суп можно найти круглый год, потому что без первого блюда в меню шефы просто не могут выйти к гостям.

Те, кто бывал в Baba Yaga, знают, что борща вкуснее в Тель-Авиве нет. Бабушкины кухни не считаются! Это настоящий праздник, а не суп. Яркий, приготовленный на говяжьем бульоне, густой, с деревенской сметаной, он согревает тело зимой и душу в любое другое время года. Поэтому в меню есть всегда.

Компанию в списке первых блюд борщу составляют мясная солянка, тыквенный крем-суп, грибной веганский и уха. О каждом супе из этой компании можно написать поэму. Кто пытался приготовить сборную солянку дома, знает, сколько сил и времени надо потратить на ее идеальный вариант, и какие правильные продукты надо для этого найти. Мясная солянка в Baba Yaga приготовлена по всем правилам, и ее вкус признают эталонным даже самые отъявленные фанаты этого блюда. Уху здесь готовят из двух видов рыбы, на прозрачнейшем рыбном бульоне. Ничего лишнего, только лаконичность и квинтэссенция вкуса.

Замыкает пятерку супов классический тыквенный крем-суп, который любят и взрослые, и дети, который хорош на завтрак, обед и ужин, и которым так приятно греться ветреными израильскими зимами.

Baba Yaga решила пойти дальше, и не только угощать супами в ресторане, но и кормить этой прекрасной едой с доставкой на дом не порциями, а в масштабах семьи.

Сейчас в ресторане в рамках сезонного предложения "Суп в каждый дом" можно заказать все пять супов в объемах 1,5 и 3 литра. Полтора литра это 5 порций супа, три, соответственно, 10. Вместе с супом вам привезут деревенский хлеб, а к борщу, солянке и грибному еще и сметану.

Как заказать? Позвонить сегодня и получить завтра лучший горячий и сытный обед на всю семью.

Baba Yaga, ХаЯркон, 12, Тель-Авив.

Телефон: 03-517-5179

FB: https://www.facebook.com/RestoranBabaYaga