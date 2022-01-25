"Баба Яга": всем суп
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Какая самая лучшая еда зимой? Разумеется, суп. Горячий, сытный, согревающий и поднимающий настроение.
Кстати, первый суп, соответствовавший своему названию, а именно suppa, появился в Италии, и был создан из остатков овощей, воды и черствого хлеба. Кто был в Тоскане, помнят знаменитый Pappa al pomodoro. Томаты, оливковое масло, чеснок и черствый хлеб. В русской кухне такие супы с размоченным хлебом называли "тюря". Хотя бы один вид "хлебного" супа есть у каждого народа, что и понятно – проще и сытнее не придумаешь.
Географические особенности супов завораживают. Чем холоднее, тем наваристее суп, чем теплее, тем легче. В жарких странах с супами всегда непростые отношения. Зимой они есть, а летом массово исчезают из меню кафе и ресторанов. Исключения составляют места, где суп можно найти круглый год, потому что без первого блюда в меню шефы просто не могут выйти к гостям.
Те, кто бывал в Baba Yaga, знают, что борща вкуснее в Тель-Авиве нет. Бабушкины кухни не считаются! Это настоящий праздник, а не суп. Яркий, приготовленный на говяжьем бульоне, густой, с деревенской сметаной, он согревает тело зимой и душу в любое другое время года. Поэтому в меню есть всегда.
Компанию в списке первых блюд борщу составляют мясная солянка, тыквенный крем-суп, грибной веганский и уха. О каждом супе из этой компании можно написать поэму. Кто пытался приготовить сборную солянку дома, знает, сколько сил и времени надо потратить на ее идеальный вариант, и какие правильные продукты надо для этого найти. Мясная солянка в Baba Yaga приготовлена по всем правилам, и ее вкус признают эталонным даже самые отъявленные фанаты этого блюда. Уху здесь готовят из двух видов рыбы, на прозрачнейшем рыбном бульоне. Ничего лишнего, только лаконичность и квинтэссенция вкуса.
Грибной суп Baba Yaga особенный. Его варят на грибном бульоне из четырех видов грибов, включая ароматнейшие порчини. Когда на кухне ресторана готовят этот суп, на грибной дух буквально приходят с улицы и остаются попробовать, потому что уйти решительно невозможно.
Замыкает пятерку супов классический тыквенный крем-суп, который любят и взрослые, и дети, который хорош на завтрак, обед и ужин, и которым так приятно греться ветреными израильскими зимами.
Baba Yaga решила пойти дальше, и не только угощать супами в ресторане, но и кормить этой прекрасной едой с доставкой на дом не порциями, а в масштабах семьи.
Сейчас в ресторане в рамках сезонного предложения "Суп в каждый дом" можно заказать все пять супов в объемах 1,5 и 3 литра. Полтора литра это 5 порций супа, три, соответственно, 10. Вместе с супом вам привезут деревенский хлеб, а к борщу, солянке и грибному еще и сметану.
Как заказать? Позвонить сегодня и получить завтра лучший горячий и сытный обед на всю семью.
Baba Yaga, ХаЯркон, 12, Тель-Авив.
Телефон: 03-517-5179
FB: https://www.facebook.com/RestoranBabaYaga
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