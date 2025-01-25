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Культура

В Израиле умерла искусствовед Татьяна Позднякова

время публикации: 25 января 2025 г., 19:58 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 19:58
В Израиле умерла искусствовед Татьяна Позднякова
AP Photo/Zurab Tsertsvadze

Умерла искусствовед Татьяна Позднякова, много лет проработавшая старшим научным сотрудником Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме.

Последние годы жила в Израиле.

Татьяна Позднякова окончила в 1964 г. исторический факультет ЛГУ (история русского искусства). Была составителем и соавтором книг "Сага о Шкловских" (в соавторстве с Натальей Громовой), "Петербург Ахматовой: Владимир Георгиевич Гаршин", "И зачем нужно было столько лгать?”, “И это было так”. Анна Ахматова и Исайя Берлин" и др.

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