В Израиле умерла искусствовед Татьяна Позднякова

Умерла искусствовед Татьяна Позднякова, много лет проработавшая старшим научным сотрудником Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме.

Последние годы жила в Израиле.

Татьяна Позднякова окончила в 1964 г. исторический факультет ЛГУ (история русского искусства). Была составителем и соавтором книг "Сага о Шкловских" (в соавторстве с Натальей Громовой), "Петербург Ахматовой: Владимир Георгиевич Гаршин", "И зачем нужно было столько лгать?”, “И это было так”. Анна Ахматова и Исайя Берлин" и др.