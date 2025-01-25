Ханс Циммер обдумывает предложение написать гимн Саудовской Аравии

Немецкий композитор Ханс Циммер, знаменитый прежде всего саундтреками к кассовым голливудским фильмам, получил предложение написать государственный гимн Саудовской Аравии и выразил заинтересованность. Об этом сообщил влиятельный саудовский чиновник Турки Аль аш-Шейх, занимающий должности советника при королевской канцелярии в ранге министра и председателя Главного управления по делам развлечений страны. Аль аш-Шейх выложил в соцсети X своё фото с Циммером, который в эти дни находится в Саудовской Аравии с концертами, и написал, что обсуждал с композитором целый ряд проектов, включая написание нового гимна и саундтрека для фильма о битве при Ярмуке между мусульманами и византийцами.

Текущий гимн Саудовской Аравии – сочинение египетского композитора Абд аль-Рахмана ах-Хатиба, созданное в 1947 году. Во второй половине 2010-х в королевстве приняли за основу программу "Saudi Vision 2030", цель которой – модернизировать страну и диверсифицировать её экономику. В рамках этой программы в Саудовскую Аравию стали допускаться туристы не из мусульманских стран, были проведены реформы, призванные улучшить ситуацию с правами женщин. Среди бенефициаров программы – в том числе культурный сектор и концертная индустрия: с 2017 года в стране периодически выступают зарубежные исполнители.

Ханс Циммер – один из самых популярных и статусных кинокомпозиторов современности. В его послужном списке – звуковые дорожки к таким фильмам, как "Король Лев", "Дюна", "Пираты Карибского моря", "Интерстеллар", "Гладиатор", "Тёмный рыцарь", "Начало", "Человек дождя" и многие другие.