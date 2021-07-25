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NEWSru.co.il :: Досуг25 июля 2021 г., 20:03

"Заповедник 180": Охота на оппозицию. Политическая Олимпиада. Песня о климате. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 180": Охота на оппозицию. Политическая Олимпиада. Песня о климате. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 180-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Стихи о Путине и охоте на журналистов.
2. Спортивный сюжет о том, как проходит летняя Олимпиада.
3. Песня о том, как мировые лидеры спасают планету.

Инфоповоды:
– Накануне выборов в Госдуму в России развернулась настоящая охота на журналистов: Генпрокуратура признала издание "Проект" "нежелательной организацией", Роскомнадзор заблокировал сайт "Команды 29" – независимого объединения адвокатов и журналистов, Пригожин подал очередной иск, на этот раз против "Эха Москвы" и Шендеровича. – В Токио началась летняя Олимпиада. – Во время встречи Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге была достигнута договоренность о финансовой помощи Беларуси. – Зеленский отправил в отставку министра МВД Авакова – Вслед за Брэнсоном в космос полетел и Безос. – Череда природных катаклизмов: наводнение в Германии, лесные пожары в России и США, необычайная жара в Канаде. – В ЕС отказываются признавать российские и китайские сертификаты о вакцинации. Россия и Китай, в свою очередь, не признают никаких вакцин, кроме своих собственных.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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