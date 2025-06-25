Новый клип на романтический хит Дани Сандерсона – как гимн военного времени

Выдающийся израильский певец и композитор Дани Сандерсон опубликовал новую версию песни "לא זז מכאן", в оригинале написанной и опубликованной в 1987 году. "Мы переживаем непростые дни, и я хочу немного скрасить время, которое вы проводите между воздушными тревогами, – написал музыкант. – Перед тем, как мы все превратились в "народ как лев", мы успели заснять исполнение песни "לא זז מכאן" на репетиции. Несмотря на то, что изначально она была о любви, кажется, она звучит вполне уместно и в сложившейся ситуации".

Название композиции можно перевести как "Я не сдвинусь с места". "Я не сдвинусь с места, – поёт Сандерсон в припеве, – даже если весь мир обрушится, я пойду на этот риск".

Дани Сандерсон больше всего известен как один из лидеров легендарной израильской рок-группы Kaveret, выпустившей три альбома в 1970-е годы. После её распада Сандерсон основал популярные проекты Gazoz и Doda, а с 1980-х годов запустил успешную сольную карьеру. Примечательно, что в оригинальной версии песни "לא זז מכאן" – как и во всех остальных композициях с альбома "חכם על קטנים" (1987), в который она вошла, – он собственноручно играет на всех инструментах. Новый вариант, запечатлённый в клипе, исполнен с полноценным аккомпанирующим составом.