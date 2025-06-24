Началась работа над четвертым сезоном сериала "Тегеран"

Работа над четвертым сезоном сериала "Тегеран" стартовала после длительной паузы. Проект был поставлен на паузу после 7 октября 2023 года – в компании Apple TV приняли решение отложить премьеру третьего сезона сериала и работу над четвертой частью из-за волны антиизраильских настроений, поднявшейся в связи с войной. В итоге премьера сериал все-таки показала корпорация "Кан", являющаяся автором и израильским правообладателем шоу. В третьем сезоне к звезде сериала Нив Султан присоединился израильский актер Сасон Габай и звезда британского кино Хью Лори.

Третий сезон шоу еще не вышел на экраны, но работа над четвертым уже идет. Прямо во время операции "Народ как лев" начался кастинг в Израиле и за рубежом. Также сообщается, что съемки сезона пройдут в Афинах в октябре этого года. Дата премьеры шоу пока неизвестна.

"Тегеран" – шпионский триллер Моше Зондера. Премьера первого сезона сериала состоялась в 2020 году на телеканале "Кан 11". Позже права на шоу приобрела американская корпорация Apple TV. Сериал получил премию "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал" в 2021 году.