20 миллионов шекелей на поддержку культуры, пострадавшей в войне с Ираном

Министр культуры и спорта Мики Зоар представил план помощи культурным учреждениям и артистам, которые лишились доходов из-за войны с Ираном. По информации Ynet, на восстановление и поддержку предприятий культуры будет выделено 20 миллионов шекелей. Компенсации и материальная помощь будут выделяться после того, как израильские парламентарии одобрят субсидии для пострадавших предприятий, которы должны покрыть до 70% убытков, и гарантировать выплату заработной платы сотрудникам и фрилансерам.

На прошлой неделе в разгар операции "Народ как лев" профсоюз творческих работников Израиля обратился к министерству с просьбой поддержать сферу культуры. В обращении профсоюза подчеркивалось, что далеко не все работники творческих профессий имеют постоянное место работы, на котором им полагаются пособия и компенсации. При этом в условиях тотального закрытия всех учреждений культуры артисты вынуждены полностью прекратить свою деятельность.

"Война с Ираном привела к масштабным отменам выступлений, закрытию залов, остановке репетиций и заморозке постановок, – говорилось в обращении. – Последствия этого очевидны: нулевой доход, нулевая определенность и нулевая поддержка. Это серьезный экономический кризис для тысяч людей творческих профессий, артистов, музыкантов, танцоров, комиков и многих других, кто был вынужден прекратить всю свою деятельность в одночасье, и чьи проблемы остаются без социальной поддержки". В министерстве культуры сначала резко отреагировали на обращение профсоюза, назвав требования артистов в разгар военных действий "невероятной наглостью". Правда, спустя некоторое время в министерстве заявили, что будут приняты меры для поддержки творческих работников.