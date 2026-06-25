В России создадут спецхран для "деструктивной" литературы и ужесточат контроль за библиотеками

Министерство культуры РФ объявило о создании специального закрытого хранилища для литературы, признанной "деструктивной". Об этом, по информации РБК, сообщила заместитель министра культуры Жанна Алексеевана.

По ее словам, специальный фонд создается на базе Российской государственной библиотеки имени Ленина. В него планируется помещать книги, которые "были представлены на наших исторических территориях и носили деструктивный характер". Какие именно издания попадут в спецхран, Алексеева не уточнила.

Замминистра также заявила, что российские библиотеки уже прекратили закупать книги авторов, внесенных в реестр "иностранных агентов". Кроме того, по ее словам, Министерство культуры считает недопустимым использовать произведения таких авторов на выставках и культурно-просветительских мероприятиях.

Еще одним нововведением станет усиление государственного контроля за комплектованием библиотечных фондов. С 2026 года библиотеки смогут приобретать книги за счет федеральных субсидий только в соответствии с рекомендательными списками, которые будут составлять специальные экспертные советы.