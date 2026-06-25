Авторы фильмов "Господин Никто против Путина" и "Простая случайность" станут академиками премии "Оскар"

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила список новых кандидатов на членство. В этом году приглашения получили 529 представителей мировой киноиндустрии. Среди звездных имен этого года британский актер и продюсер Стивен Фрай, звезды Голливуда Джейкоб Элорди, Дженна Ортега и Миа Гот, Тейяна Тейлор.

В списке приглашенных есть и израильский след: режиссер Эмбер Фарес, работавший над картиной израильской активистки и стэндапистки Ноам Шустер-Элиаси "Сосуществование, вашу мать!", и монтажер Джефф Гилберт из команды документальной ленты об израильской заложнице "Обнимая Лиат".

В число приглашенных вошли сразу несколько авторов документальных картин. Так, членами Киноакадемии могут стать Дэвид Боренштейн, Ребекка Ленквист и Николай Монберг – создатели документального фильма "Господин Никто против Путина".

Приглашения также получили сценарист Шадмехр Растин, режиссер Надер Саивар и актер Абдолреза Хейдари, работавшие над фильмом Джафара Панахи "Простая случайность", который в 2025 году был удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля.

Кроме того, в список вошел колумбийский монтажер Хуан Сармьенто Г., работавший над фильмом "Голос Хинд Раджаб".

Если все приглашенные примут предложение, общее число членов Академии достигнет 11 319 человек, из которых 10 338 будут обладать правом голоса при выборе лауреатов премии "Оскар".