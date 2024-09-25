Умер российский актер Роман Мадянов

В среду, 25 сентября, стало известно, что от рака легких в возрасте 62 лет умер популярный российский актер Роман Мадянов. О его смерти сообщила ведущая Екатерина Стриженова в своем Telegram-канале.

Мадянов стал известен благодаря ролям в фильме "Левиафан" и сериалах "Домашний арест" и "Солдаты".

Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в Дедовске (Московская область). Мать работала библиотекарем. Отец работал режиссёром на телевидении и брал иногда сыновей с собой на работу (оба стали актерами). Здесь Роман был замечен ассистентами режиссёров и дебютировал в кино в 1971 году в эпизоде в фильме "Перевод с английского".

В 1973 году Мадянов снялся в главной роли Гекльберри Финна в картине Георгия Данелии "Совсем пропащий" (по мотивам романа Марка Твена). В школьные годы Роман Мадянов снялся также в лентах "Анискин и Фантомас", "Весенние перевёртыши" и "Всё дело в брате".

В 1984 году Мадянов окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) (курс О.Ремеза), сыграв в дипломном спектакле у режиссёра Камы Гинкаса. Ещё студентом начал играть в Московском театре имени Маяковского.

В 1985-1987 годах служил в армии.

Вернулся в театр. В штате театра имени Маяковского Роман Мадянов состоял до февраля 2023 года. Сыграл около тридцати ролей.

В 1989 году Мадянов вернулся в кино (фильм Л. И. Гайдая "Частный детектив, или Операция Кооперация"), и с тех пор он много снимался в кинофильмах и сериалах. Участвовал также в съёмках киножурнала "Ералаш", ряда рекламных роликов.

Четырёхкратный лауреат премии "Ника" за лучшую мужскую роль второго плана, двукратный лауреат премии "Золотой орёл": за лучшую мужскую роль (фильм "12") и за лучшую мужскую роль второго плана (фильм "Левиафан").

Скончался от рака лёгких 25 сентября 2024 года на 63-м году жизни.