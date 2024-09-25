В Великобритании критикуют выбор "белого" Джейкоба Элорди на роль в "Грозовом перевале"

Проект новой экранизации романа Эмили Бронте "Грозовой перевал" подвергся критике со стороны специалистов по творчеству писательницы и пользователей социальных сетей. Накануне стало известно, что на главные роли в будущей картине утверждены Джейкоб Элорди и Марго Робби. За проект отвечает постановщица Эмеральд Феннел, автор фильмов "Солтберн" и "Убивая Еву". Элорди, который снимался у Феннел в "Солтберне", должен сыграть обитателя поместья "Грозовой перевал" мистера Хитклиффа – приемного сына владельцев. По словам экспертов, выбор Элорди на роль Хитклиффа является неточным, поскольку в романе он описан как "человек с темной кожей".

В интервью изданию The Daily Telegraph директор центра Шарлоты Бронте Майкл Стюарт заявил, что на протяжении многих лет кинематографисты выбирали белокожих актеров на роль "этнически неопределенного героя". "Сейчас все иначе, – подчеркивает Стюарт. – Сегодня подход к тому, как принято изображать определенных персонажей в искусстве и культуре, не такой, каким он был 20 лет назад". Стюарта поддерживает и главный редактор журнала общества Бронте доктор Клэр О'Каллаган, которая считает, что выбор белого актера опасен тем, что означает игнорирование различий и разнообразия.

Пользователи соцсетей также отметили, что Элорди не подходит на роль Хитклиффа из-за цвета кожи. Они также отмечают, что Хитклифф подвергался дискриминации в приемной семье по расовому признаку. Сын приемного отца Хиклиффа Хиндли Эрншо издевался над сводным братом и после смерти отца относился к нему как к прислуге.