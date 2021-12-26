Буква Каф в поэзии. Видео-эссе гида и культуролога Михаила Короля
Известный израильский писатель, культуролог и гид Михаил Король в очередном видео-эссе из серии "Королевские прогулки, телеги, ништяки" продолжает раскрывать тайные смыслы букв еврейского алфавита с помощью офортов израильских художников Сергея Бунькова и Тэнно Соостера.
А стихи про букву-ладонь Каф читают Владимир Друк и Михаил Король.
Подписаться на канал "Королевские прогулки, телеги, ништяки"
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Досуг // 20 декабря 2021
Живые буквы – Каф. Видео-эссе гида и культуролога Михаила Короля
Живые буквы – Каф. Видео-эссе гида и культуролога Михаила Короля
// NEWSru.co.il // Досуг // 07 декабря 2021
"О пользе косоглазия". Видео-эссе гида и культуролога Михаила Короля
"О пользе косоглазия". Видео-эссе гида и культуролога Михаила Короля
// NEWSru.co.il // Досуг // 23 ноября 2021
Буква Самех в поэзии. Видео-эссе гида и культуролога Михаила Короля
Буква Самех в поэзии. Видео-эссе гида и культуролога Михаила Короля