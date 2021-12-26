Буква Каф в поэзии. Видео-эссе гида и культуролога Михаила Короля

Известный израильский писатель, культуролог и гид Михаил Король в очередном видео-эссе из серии "Королевские прогулки, телеги, ништяки" продолжает раскрывать тайные смыслы букв еврейского алфавита с помощью офортов израильских художников Сергея Бунькова и Тэнно Соостера.

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