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Культура

Умер известный израильский кинорежиссер Ренен Шорр

Израильское Кино
время публикации: 26 февраля 2025 г., 12:03 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 12:13
Умер известный израильский кинорежиссер Ренен Шорр
Flash90/Moshe Shai

В среду, 26 февраля, в возрасте 72 лет Ренен Шорр – известный израильский кинорежиссер, основатель и директор первой в Израиле независимой национальной школы кино и телевидения.

Ренен Шорр родился 6 июля 1952 года в Иерусалиме. В 1978 году стал сооснователем кинофонда. Являлся содиректором киношколы Бейт Цви с 1982 по 1985 год, а с июле 1989 года возглавлял Иерусалимскую школу кино и телевидения Сэма Шпигеля.

Как режиссер снял пять фильмов, в семи кинокартинах выступал в качестве продюсера. Признание ему принес фильм "Блюз позднего лета" (1987).

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