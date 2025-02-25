В Москве задержана кинокритик Екатерина Барабаш

В Москве задержана журналист и кинокритик Екатерина Барабаш. Об этом сообщил ее сын Юрий Барабаш на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня 25.02 в Москве задержали Екатерину Барабаш, – пишет он. – Статья и обстоятельства пока неизвестны. Вероятно, это связано с ее профессиональной деятельностью (она работала в издании Republic) и гражданской позицией". Юрий также сообщил, что Екатерина находится в СК Дорогомиловского района.

Екатерина Барабаш – журналист и кинокритик. Работала в таких изданиях как Interfax (откуда была уволена за несогласие с политикой российской власти в 2016 году), Forbes, "Независимая газета", "Общая газета", "Такие дела", газете "День", на радиостанции "Свобода". Является сотрудником издания Republic.