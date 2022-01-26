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NEWSru.co.il :: Досуг26 января 2022 г., 16:44

Disney Plus готовится к запуску своего сервиса в Израиле ближайшим летом

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Disney Plus готовится к запуску своего сервиса в Израиле ближайшим летом

Стриминговый сервис Disney Plus объявил о том, что ближайшим летом он расширит охват аудитории и начнет работать в еще 42 странах.

Вместе с израильтянами к новому сервису смогут подключиться жители Польши, Йемена, Иордании, Арабских эмиратов, Турции, Ливана и Ватикана.

К запуску сервиса большая часть контента будет иметь субтитры на иврите, а детские фильмы, скорее всего, и озвучку.

Подписчики получат доступ не только к библиотеке анимационных диснеевских фильмов, но и к контенту Pixar, Mervel, Star Wars, документальным фильмам о природе National Geographic, Star.


Согласно прогнозу израильского сайта сайт Geektime.co.il стоимость месячной подписки составит 29,90 шекеля. При этом обозреватель издания "Калькалист" полагает, что стоимость подписки составит около 40 шекелей. Disney Plus, в отличие от подписки Netflix, позволяет создавать семь профилей и просматривать контент одновременно с четырех устройств без доплаты за качество транслируемого контента.

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