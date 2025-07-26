Отменено выступление известного израильского диджея на крупнейшем электронном фестивале

Концерт израильского диджея и продюсера Skazi (настоящее имя – Ашер Свисса), запланированный на субботу на престижном международном фестивале электронной музыки Tomorrowland в Бельгии, не состоится. Об этом сообщил в социальных сетях сам музыкант, подчеркнувший, что уже находится на пути в Израиль.

Для Skazi, одного из постоянных участников Tomorrowland, это должно было стать 14-м выступлением на фестивале. Ещё вчера дирекция мероприятия утверждала, что, несмотря на противодействие со стороны активистских организаций, музыкант появится на сцене – но в субботу было принято решение об отмене концерта.

Как сообщает "Кан", официальным поводом для отмены сета Skazi стали "соображения безопасности". Согласно авторам статьи, в действительности за бойкотом израильского музыканта стоит бельгийская организация "11.11.11", отреагировавшая на текст об артисте, который вышел в издании De Morgen. В нём говорится о том, что Skazi позиционирует себя как "боевой диджей" и что он неоднократно выступал для солдат ЦАХАЛ в ходе войны в секторе Газы.

Mako.co.il, в свою очередь, подчёркивает, что это единственное выступление артиста из Израиля на Tomorrowland, которое было отменено. На прошлой неделе дуэт Vini Vici благополучно выступил на главной сцене; кроме того, в фестивале приняли участие Joezi и Yamagucci, а сегодня ожидается концерт Blastoyz и Whitenoise.

Дирекция Tomorrowland выпустила сообщение, в котором поблагодарила Skazi за "понимание ситуации".

"Мы ценим решение Skazi снять своё имя из списка выступающих, – заявили организаторы фестиваля. – Мы полностью сосредоточены на создании безопасной и уважительной среды для всех [гостей и участников Tomorrowland]. Мы относимся с безусловным уважением к творчеству Skazi и надеемся вновь услышать его музыку на нашей сцене в будущем".