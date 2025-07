"Би-2" выпустили новый клип в преддверии концерта в Ришон ле-Ционе

Группа "Би-2" опубликовала в соцсетях новую песню, получившую название "Это не бомбы, а просто летний гром". Как и предыдущие синглы, выходившие в 2024-2025 годах, композиция войдёт в новый альбом ансамбля, в настоящее время готовящийся к изданию. Автором музыки выступили Лёва и Шура Би-2, авторами текста – Лёва Би-2 и Ян Николенко. Трек существует в двух альтернативных вариантах сведения – один подготовлен Сергеем Большаковым в студии в Москве, другой – британским саундпродюсером Эдрианом Бушби в Лондоне.

Песня опубликована в комплекте с видеоклипом, снятым в Риге. Над ним работала команда из Латвии и Эстонии под руководством режиссёра Хиндрека Маасика.

Это последний клип "Би-2", выходящий в преддверии предстоящего выступления проекта в Израиле, которое состоится 4 сентября в Live Park в Ришон ле-Ционе. Группа привозит в Израиль программу под названием "All the Best" (каламбур, означающий одновременно наилучшие пожелания слушателям – и намёк на то, что со сцены прозвучат все основные хиты). В текущий состав "Би-2" входят и музыканты, постоянно проживающие в Израиле – в частности, гитарист Константин Чалых, ранее сотрудничавший с Tequilajazzz, Земфирой, SunSay и другими артистами. Солдаты ЦАХАЛ (как срочники, так и резервисты, призванные после 7 октября) могут приобрести билеты на концерт с 50-процентной скидкой.