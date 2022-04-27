Хореография иллюзий Димитриса Папаиоанну

Уже 29 апреля в рамках балетной серии Израильской Оперы будет представлен новый для израильской публики балет "Transverse Orientation" Димитриса Папаиоанну, который мастерски создает сценические миры и сценические образы, смешивая наготу и мифологию. Игра света, теней, воды, быка и странных сущностей трансформируется в загадочные образы, оставляя свободу для ассоциаций и интерпретаций.

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Димитрис Папаиоанну - режиссер, перформер, художник, мастер комиксов, аниматор, сценический дизайнер, хореограф, танцовщик буто, вот уже более тридцати лет работает и экспериментирует на стыке современного танца, физического театра и сценического искусства.

В 2001 году Папаиоанну был назначен режиссером-постановщиком церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Афинах, и за их триумфальный успех в 2004 году был награжден премией Золотой Крест Ордена Почета, присужденной ему президентом Греческой Республики за выдающиеся художественные достижения. В 2014 журнала "Danza&Danza" признал его хореографом года.

Мифы, юмор, обман зрения, обнаженное тело, прекрасный изменчивый мир сюрреализма и абсурда – все это ждет израильских любителей балета в новом спектакле Димитриса Папаиоанну "Transverse Orientation", который впервые был представлен в июне 2021 года на Биеннале танца в Лионе во Франции и уже показан в 30 городах. За 105 минут "Transverse Orientation" Папаиоанну дает отсылки на многочисленные произведения искусства, картина сменяет картину - иногда в тишине, иногда в сопровождении музыки Вивальди. Эти движущиеся сказочные картины плавно перетекают одна в другую, из них и из штрихов создаются метафоры.

В преддверии выступлений, которые начнутся 29 апреля на сцене Израильской оперы, мы поговорили с Димитрисом Папаиоанну о сценическом искусстве, мифах и символизме его новой постановки "Transverse Orientation", и, конечно, об авторском стиле.

Что такое ваши спектакли? К какому жанру вы бы сами их отнесли? Если, конечно, в современном сценическом искусстве вообще возможна какая-либо классификация…

Мои спектакли – это хореография иллюзий. Вот пример: черный бык символизирует мужское начало, и это помогает мне заполнить пространство сцены мужчинами в темных костюмах. Это создает иллюзию того, что бык живет среди нас, а мы пытаемся его усмирить. Аркада на сцене тоже символична, и она означает течение жизни. Есть в этом спектакле и связь с мифом о Тесее и Минотавре. Я раз за разом возвращаюсь к образам из мифологии, они очень интересны, даже,пожалуй, дороги мне, так как постоянно напоминают нам о развитии человечества. Прошлое поколение отмирает, чтобы дать дорогу новым, дать возможность развитию цивилизации.

Как появилось название Transverse Orientation? Каким образом оно связано с мифами? Связано вновь через символизм. Термин Transverse Orientation взят мной из энтомологии – науки о насекомых. А энотомология – раздел зоологии, изучающий животных. В механизме Transverse Orientation важны свет, движение, полет, притяжение. Все эти понятия символичны. В моем спектакле бык всегда испытывает жажду, а женщина появляется на сцене в виде воды. Каждый раз, когда она выходит, все меняется. Как будто луна управляет мужской энергией. Вода притягивает быка, как свет мотыльков. Поражает и важность света в нашем мире. Мы думаем с помощью двух понятий: свет и тьма. Символ Луны вечен, и он очень важен для меня. В целом, я задумываю спектакль не для того, чтобы поднять серьезные темы. Мы начинаем импровизировать, экспериментировать с сознанием и открываем для себя новые стороны жизни и искусства. В процессе работы возникают и другие чувства: вкуса, запаха… Вообще, мной движет чувственность, а не логика.

Вода – как капля реальной жизни, она раскрывает чувственность предметов и живых существ. Она отражает свет, меняет свою поверхность. У воды женское начало: она обнимает и очищает, создает новую жизнь.

Transverse Orientation продолжает трансформироваться и меняться, как вечно видоизменяющаяся вода?

Я стараюсь присутствовать на каждом спектакле, когда мы выезжаем на гастроли в те страны, где Transverse Orientation показывается впервые. Я постоянно нахожусь в зале и мы репетируем вплоть до начала спектакля. Иногда, я смотрю на нашу работу и мне хочется что-нибудь изменить. И тогда уже на следующий день я вношу в сюжет новые идеи, предлагаю добавить в само действие тот или иной элемент.

В ваши спектакли внесено множество элементов из европейской культуры и мифологии. В чем их цель?

Мифология и аналогии с элементами культуры – это язык без слов. Они играют нашим воображением и очень важны для моего общения с публикой. Это игра воображения и создание иллюзий. Например, нам кажется, что мы видим людей в черной одежде, но, на самом деле, они полностью обнажены. Наше воображение многоступенчато: к примеру, мы видим образ, который напоминает нам знаменитую картину, а картина, в свою очередь, изображает всем знакомый миф о красоте, любви, нарциссизме, чудовище или о взаимоотношениях отца и сына.

Насколько вам важны люди, с которыми вы работаете?

Вернусь к тому, с чего мы начали, к первому вопросу. Ваши произведения – это сочетание театра, хореографии, визуального искусства. Как вы все-таки обрисовываете ваш стиль?

Мир танца настолько широк, что в нем находится место и для таких гибридных существ, как я. Я – хореограф, который работает с элементами, я создаю образы, которые появляются и исчезают на ваших глазах. Это своего рода хореография иллюзий. Те, кто ценит мою работу, ждут от меня метаморфоз мыслей, света и формы. Я считаю, что мне очень повезло: у меня есть средства, которые необходимы для творчества, и есть люди, которым нравится то, что я представляю на сцене.

С Димитрисом Папаиоанну беседовала София Нимельштейн

По материалам PR-агентства Sofia Nimelstein PR & Consulting