Искусство может объединять

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В Тель-Авиве открывается совместная выставка украинских и российских художников в новом творческом пространстве.

В связи с войной в Украине в Израиль прибывает все больше молодых, состоявшихся, образованных людей: из России – несогласных с путинским режимом, из Украины – эвакуировавшихся из мест военных действий. Многие из новых репатриантов – представители творческих профессий: художники, актеры, режиссеры, копирайтеры, журналисты, фотографы, композиторы, музыканты – люди, которым хочется найти себя в новой стране и которым нужны место и поддержка, чтобы продолжать творить.

SNOB TLV, созданный два года назад при поддержке фонда "Генезис" для того, чтобы объединять новых израильских граждан под эгидой творчества и интеграции в местное сообщество, в свете последних событий выступил инициатором проекта CREATORS для людей искусства, бежавших в Израиль от войны и репрессий. CREATORS – это место, где репатрианты из России и Украины смогут работать и даже жить, и платформа, с помощью которой художники, режиссеры, скульпторы, писатели, сценаристы, музыканты, продюсеры смогут заявить о себе и получат возможность творчески реализоваться в Израиле. Это мета-проект, объединяющий искусство, людей, пространства, организации.

Задача CREATORS – использовать культуру и искусство как почву для диалога. В проекте уже участвуют кураторы и криэйторы из Украины, России, Европы.

Старинное здание в Яффо, трансформированное под этот важный и нужный замысел, готово принять новых репатриантов из обеих стран, чтобы дать им место для совместных проектов, творческих мастерских, выставок, перформансов.

Открытие пространства CREATORS в старом Яффо состоится 1 мая. На открытии будет представлена выставка работ украинских и русских авторов, созданная под кураторством Эли Коэн. Участники выставки – Николай Соколов (Украина) с рисунками "Поезд Киев-Львов. Едем в никуда" и абстракциями из серии "Кубло", Ольга Маршак (Украина) с картинами "Маки", художник Александра Дашевская (Россия) с инсталляцией Dona nobis pacem и совместной с Евгением Казачковым инсталляцией Open Response, Александр Козлов (Россия), иллюстратор Анна Десницкая (Россия), а так же известный одесский скульптор, автор проекта для слабовидящих людей "Одесса на ощупь" Аркадий Маршак (Украина), и Татьяна Сюй, арт-куратор Музея современного искусства Одессы, которая представит фото-кино-проект "Новейшая история Украины", созданный совместно с группой "МИР" и Маратом Гельманом.

Также гостей ждет круглый стол "Военный журналист, художник, композитор, писатель. Какими словами/звуками/красками писать во время войны?" с художниками из Украины и России, который проведут журналист Владимир Раевский и драматург Евгений Казачков.

Вместе творить, помогать участникам сообщества интегрироваться в израильскую жизнь, осуществлять проекты, поддерживать друг друга – вот цели этого уникального места и его создателей: некоммерческой организации Social Space, превращающей старые здания в центры социальной активности; SNOB TLV – сообщества молодых русскоязычных репатриантов, которое занимается культурно-интеллектуальными событиями и интеграцией новых граждан страны в ее активную жизнь; фонда "Генезис" (Genesis Philanthropy Group), чья миссия – развитие и укрепление еврейского самосознания евреев – выходцев из бывшего СССР по всему миру; Jaffa Development Company – муниципальной компании, распоряжающейся активами старого Яффо.

До встречи в Яффо!