Игра в пузырьки

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Видели ли вы когда-нибудь как выглядит погреб с шампанским? Это череда паллет, на которых горлышками вниз покоятся ряды немного запыленных бутылок. Зрелище совершенно восхитительное. А если еще знать, как эти бутылки туда попали, как создавалось их содержимое, и что ждет их потом – созерцание погреба с шампанским выходит совсем на другой уровень.

"Шампенуа" - так называется традиционный способ производства шампанских вин, которые, как можно понять из названия, могут называться шампанскими, только если они изготовлены во французской провинции Шампань, исключительно традиционным методом шампенуа, из определенных сортов винограда и с выдержкой на осадке не менее 15 месяцев.

Неужели только в Шампани делают напиток, без которого ни одно торжественное событие, и тем более встреча Нового Года не может обойтись? Конечно, нет. В некоторых регионах той же Франции и других странах есть винодельни, отважившиеся на долгое, сложное, дорогое производство с двухфазным брожением, в результате которого в Италии получается франчакорта, в Испании кава, а в Бургундии, Эльзасе, Лангедок-Руссильоне и долине Луары – креман.

Именно из-за кропотливого и долгоиграющего процесса создания игристого вина по традиционному методу, стоимость шампанских вин не бывает низкой.

Что же делать тем, кто любит "волшебные пузырьки", но не готов платить за дорогостоящее шампанское?

Ответ есть у целой армии любителей просекко. Нежный, легкий, искрящийся напиток, производимый в Италии, делается по более простой технологии "Шарма". Фокус в том, что вторичное брожение производится не в бутылках, а в чанах. Это удешевляет процесс, при этом не делая вино менее восхитительным. Более того, некоторые даже предпочитают шампанским винам именно просекко.

Так с чем же встречать Новый Год? Все зависит от концепции. Классический вариант – шампанское. И в Deli Vino, винном и гастрономическом магазине в Нетании, вы можете найти множество его видов разных виноделен и разной стоимости. Но можно поэкспериментировать и предоставить на суд гостей самые разные варианты: шампанское, креман, просекко, ламбруско, асти и даже петнат. Дегустация – отличное развлечение в новогоднюю ночь. Не все же только бенгальские огни жечь.

Остается вопрос стиля. А именно: брют или сухое, полусухое или полусладкое? Вообще, градаций сладости игристого семь, но эти, пожалуй, самые популярные. И выбор зависит исключительно от вашего вкуса. Если же вы вдруг сомневаетесь, вы всегда можете посоветоваться с консультантами Deli Vino. Они о вине знают все!

И не забудьте к игристому сыров вкусных, бокалов тонких и икры. Тогда Новый Год точно будет вкусным и счастливым.

Адрес Deli Vino: Ул. Натан Йонатан, 10, Торговый центр "Piano", Ир Ямим, Нетания

Тел: 09-790-2201



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