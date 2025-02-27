Буквы возносятся в небо – интермедийная выставка в Музее библейских стран в Иерусалиме

28 февраля 2025 года в Музее библейских стран в Иерусалиме откроется выставка "Буквы возносятся в небо", посвящённая ивритскому алфавиту, буквам, их значению и выражению. Проект – совместная работа двух художников, Сергея Бунькова и Тэнно Пент Соостера. Каждая буква "оживлена" Максом Буньковым. Посетители выставки могут стать частью дополненной реальности.

После шести лет работы художники Сергей Буньков и Тэнно Пент Соостер представляют 22 офорта, каждый из которых посвящён отдельной букве еврейского алфавита. Гематрия, мистика, теология, философия, воспоминания художников из разного культурного прошлого, реалии ежедневья, встречавшие художников во время работы, обогатили каждый офорт. А Макс Буньков перенёс их в дополненную реальность, буквы "оживают" при помощи приложения Artivive.

Для этого надо скачать бесплатное приложение на телефон и навести его на букву. Более того, образы "переезжают" из буквы в букву, создавая ещё одно измерение.

Название выставки отсылает к фразе из талмудического предания о мученической смерти рабби Ханины бен Терадиона.

Древний ханаанский алфавит "был создан" около 1800 г. до н.э. Его новшество состояло в его простоте: письменность из менее 30 символов, каждый из которых изображал некоторый предмет или явление и обозначал первый звук в его наименовании. Почти все, известные на сегодняшний день алфавиты, включая иврит, произошли от этой древней ханаанской письменности. В иврите число букв сократилось до 22. В Так, Книга Творения (Сефер Йецира), составленная, вероятно, в эпоху поздней античности, описывает, как Бог создал весь мир из десяти сфер (сефирот) и двадцати двух букв. Мидраш Буквы Рабби Акивы рассказывает, как каждая из еврейских букв предстала перед Богом с просьбой, чтобы сотворение мира началось именно с нее. Но только самая скромная, бет, получила это право.

"Музей библейских стран в Иерусалиме рад представить выставку "Буквы возносятся в небо". Эта выставка тесно связана с нашей постоянной экспозицией, часть которой посвящена истории систем письменности древнего Ближнего Востока: месопотамской клинописи, египетским иероглифам и различным видам алфавитного письма. Офорты Соостера и Бунькова, наполненные множеством деталей и смыслов, вдыхают новую жизнь в буквы еврейского алфавита при помощи современных технологий", – говорит Директор музея, д-р Риса Левитт.

"Офорты, представленные на этой выставке, были созданы за шесть лет кропотливой творческой работы. Сочетая традиционные техники гравировки с технологией дополненной реальности, в сотрудничестве с художником цифровой графики Максимом Буньковым, художники Сергей Буньков и Тэнно Пент Соостер создали уникальные произведения искусства, в которых материальные символы наполнены духовным смыслом", – подчёркивает куратор выставки Галина Фёдоровна.

Выставка подходит для посетителей от 12 лет и старше.

Дополненная реальность в приложении Artivive имеет звуковое сопровождение, чтобы получить полное впечатление и не мешать остальным посетителям выставки, рекомендуем использовать наушники.

Выставка "Буквы возносятся в небо" откроется для посетителей 28 февраля 2025 в "Музее библейских стран" в Иерусалиме, ул. Шмуэля Стивена Вайза, 21

Куратор: Галина Фёдоровна

На фото: художники Сергей Буньков и Тэнно Пент Соостер развешивают выставку

Посетителям музея предоставляется бесплатная парковка. Музей полностью доступен для людей с ограниченными физическими возможностями и открыт семь дней в неделю.

Дополнительную информацию можно найти на сайте музея

Музей библейских стран в Иерусалиме

Музей библейских стран в Иерусалиме – основан в 1992 году, этот музей хранит одну из самых значительных коллекций древних ближневосточных артефактов в Израиле, от зари цивилизации до первых веков христианства. В музее большая постоянная экспозиция, периодические проводятся особые выставки.

Коллекция музея содержит редкие артефакты, включая клинописные таблички, древние печати, керамику и монеты, проливающие свет на исторический контекст библейских повествований.

Музей библейских стран служит образовательным центром, инновационные программы которого предлагают доступ к загадкам древней истории для посетителей всех возрастов.