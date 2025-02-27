В музее искусств Петах-Тиквы открыли сразу шесть новых выставок

Шесть новых выставок открылись в музее искусств Петах-Тиквы, каждая из которых предлагает современный взгляд на происходящее вокруг, через работы современных художников. Каждый художник работает в своём материале и передаёт свои ощущения в музейном пространстве.

Выставки расположены в разных зданиях и наружных пространствах музея. Таким образом создаётся пространство визуального разговора не просто между художниками, а между самими выставками.

1. "Если бы я был телом" – групповая выставка

Групповая выставка "Если бы я был телом" встретит вас прямо у входа, она объединяет, а, вернее, разъединяет несколько художников, работающих в технике живописи, скульптуры и мультимедийной инсталляции. Художники работают пластиком, акрилом, маслом, соломой, углем, деревом, готовыми фигурками божеств, фотокамерой, глиной и бронзой, составляя если не портрет человека, то, несомненно, мысли о человеке, человечности и её хрупкости.

Среди участников: Саша Окунь, Сигалит Ландау, Яна Ротнер, Игаль Тумаркин, Алекс Крамер, Кармит Хасин, Офер Лелуш и другие.

Скульптуры Лелуша находятся в открытом пространстве справа от входа музей.

Куратор: д-р Ирена Гордон

2. "Петь на костях" – Кармит Хасин

Персональная выставка Кармит Хасин. В неуютном, почти больничном пространстве, Кармит рассуждает о хрупкости тела. О его взаимодействии с механическими рукотворными структурами, задействованными для реабилитации и существования этого тела в состоянии беспомощности: после травм, в старости, в младенчестве.

Белый камень напоминает зрителю о костях, чёрный – о коже "чужого". Одна из скульптур лежит прямо на полу, будьте осторожны

Куратор: Даниэль Цдака-Коэн

3. "Ориентации" – Даниэль Китчелс

Видеоинсталляция "Ориентации" Даниэля Китчелса – два экрана, на каждом свое видео, снятое внутри и снаружи движущегося транспорта. Фоном звучат два хора. Хор из четырех мужчин, которые поют во время движения по шоссе № 1 из аэропорта в Иерусалим. Они поют, откликаясь на названия мест на знаках, мимо которых они проезжают.

Второй хор состоит из двенадцати женщин разного возраста, которые сидят в транспорте и издают доязыковые звуки, проезжая по ухабистым дорогам. Тряска во время путешествия влияет на постановку голоса и его выражение.

Рассчитывайте свои силы, вас может укачать.

Куратор: д-р Ирена Гордон

4. "Первооткрыватель/Пионер" – Лиор Грейди

В рамках программы резиденции в печатной мастерской музея в 2023 году Лиор Грейди представил проект "Пионер". Обшив пространство фанерой, к которой его принты "пришиты" скрепками, Грейди взял за основу скульптура "Пионер" (1930) кубофутуриста Зеева Бен-Цви (1904-1952) то, как она была размещена на полках хранилища и некий узор, продольные линии созданной им абстрактной, квазитекстильной композиции. Этими смысловыми, печатными и текстильными текстурами Лиор исследует структуры и организации музейных пространств.

Куратор: д-р Ирена Гордон

5. "Увидеть мотив" – Ира Ян и Артур Кольник

Эта выставка, исследует диалог между двумя иллюстраторами, оформлявшими специальные издания рассказов И́цхок-Ле́йбуша Пе́реца (1852-1915). Перец, писатель и адвокат считается классиком литературы на идиш. Работы Иры Ян и Артура Кольника ведут диалог через время и еврейство. Художники создавали работы, ориентируясь на прозу Переца, ненависть к евреям (каждый создавал свои иллюстрации после трагедий, Ян – через два года погромов в Кишинёве, Кольник через три года после Холокоста), и через кризис собственной еврейской идентичности.

Куратор: Сигаль Кеат-Крински

6. "Полуночное солнце" – Хили Лев Гринфельд и Шираль Сафра

Выставка "Полуночное солнце" опирается на природный феномен, наблюдаемый за Полярным кругом, когда солнце к полуночи приближается к горизонту, и, не касаясь его, поднимается вновь. Выставка пытается говорить о размывание границ между состояниями бодрствования и сна, а также нарушения привычного суточного ритма, который испытывают люди с нарушением циркадных ритмов, во время болезни, вынужденного длительного нахождения в одном пространстве, а также молодые матери.

Куратор: Адас Глазер

Выставки продлятся до 28 июня 2025 года.

Время работы музея

Адрес: ул. Арлозоров, 30, Петах-Тиква

Понедельник, среда, пятница, суббота: 10:00-14:00

Четверг: 16:00-20:00

Официальный сайт музея

Репортаж с выставок: Татьяна Савин