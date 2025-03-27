Умер российский артист и ведущий Алексей Веселкин

27 марта стало известно, что в Москве в возрасте 63 лет умер заслуженный артист России Алексей Весёлкин, сообщает Российский академический молодежный театр.

Алексей Весёлкин родился 21 ноября 1961 года в Москве в семье эстрадных танцоров "Москонцерта". В девятом классе впервые снялся в кино. В 1983 году окончил Театральное училище имени Щукина. После окончания был принят в труппу Центрального детского театра (ныне – РАМТ). В 1996 году был удостоен звания Заслуженный артист России. В 1980-е годы был одним из лучших исполнителей брейк-данса в Москве. С начала 1980-х годов активно работает на телевидении. Алексей Весёлкин был ведущим первого в России телемагазина, в 2006 году – конкурса "Мисс Москва". С 2011 года работал на канале "Раз ТВ". Вёл программы: "Опять 25", "Балда" и "Проще говоря". С 2011 по 2012 год – "Разные новости" на том же канале. С 2008 по 2012 год являлся ведущим шоу "Разум и чувства" совместно с Верой Кузьминой на радио "Маяк". В 2012 году являлся соведущим шоу "Программа П" на радио "Маяк". С 2015 по 2016 год вёл шоу "Вера. Надежда. Алексей". С осени 2016 года вел на радио Маяк программы "Сергей Стиллавин и его друзья" и "Хочу всё знать".

В течение длительного времени боролся с онкогематологическим заболеванием, от которой скончался 26 марта 2025 года.