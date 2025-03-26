Норвежская актриса отказалась сниматься в израильском сериале "Девушка из Осло"

Норвежская актриса Андреа Бернтсен, принимавшая участие в израильско-норвежском сериале "Девушка из Осло", отказалась от работы с израильтянами после событий 7 октября. Как стало известно изданию ישראל היום, актриса подверглась давлению со стороны своего окружения. Ее близкие, включая родителей, выступали за то, чтобы Бернтсен прервала сотрудничество с израильским проектом. Бернтсен играла дочь главной героини шоу, норвежской дипломатки Алекс (Аннеке фон дер Липпе). Когда девушку похищают террористы ИГИЛ, Алекс отправляется на Ближний Восток. В поисках ей помогает член израильского правительства Арик (Амос Таман), который когда-то был в романтических отношениях с Алекс. Бернтсен заменила актриса Лора Кейр.

От дальнейшей работы над сериалом отказалась и норвежская продюсерская компания Monster, понеся серьезные финансовые потери.

Первый сезон сериала "Девушка из Осло" израильского режиссера Ури Барбаша и норвежца Стьяна Кристансена вышел в 2021 году в Израиле и Норвегии, после чего права на показ шоу приобрела стриминговая платформа Netflix. Шоу заняло четвертое место по популярности среди других сериалов Netflix. В фильме снимались Амос Таман ("Сругим" и "План свадьбы") и Шади Мари ("Фауда"). В 2024 году стало известно, что к актерскому составу шоу присоеденились Лиор Ашкенази и Авив Пинкас. По сценарию, во втором сезоне сериала, Арик уже не просто политик, а кандидат на пост премьер-министра Израиля. Он отправляются с дочерью в зарубежную поездку, где их атакует группа террористов. Их цель – похищение девушки и масштабный теракт. Производством занимаются израильский "13 канал" и Netflix. Сценарий шоу написала Ронит Вайс, режиссер Офир Ловел.