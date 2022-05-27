"Дельфинам ничто человеческое не чуждо". Николь и Александр Гратовски в программе "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостями передачи стали Николь и Александр Гратовски – антропологи, соавторы книг, фильмов, экспозиций, публичных выступлений и событий в области исследования разума и сознания, создатели "Посольства Дельфинов", совершившие кругосветное путешествие по 30-й параллели северной широты и множество других путешествий.
"Что такое любовь?"
Александр: "Мир един и неразрывен. И мы все неразрывные друг от друга. И тот закон всемирного тяготения, который позволяет нам об этом не забывать, и который это единство восстанавливает... - одно из его проявлений - это любовь. Это вещество чуда, связь незримая, которая позволяет нам быть целым и единым".
Николь: "Это когда ты на самом деле дышишь через кого-то, кто больше тебя".
"Зачем люди воюют?"
Николь: "От слабости воюют. Но, стреляя в другого, попадаешь в себя".
Александр: "Воюют незрелые. От недостатка любви, от желания самоутвердиться". Далее он говорит о том, что дельфины и киты в 50 раз старше человека... "Мы отличаемся от них, как годовалый ребенок от 50-летнего человека". Маленький ребенок может бить нас, пытаться "выковырять глазки". Но мы же не отвечаем ему тем же... Так и киты, которых мы убиваем.
И в то же время Александр Гратовски произносит: "Дельфинам ничто человеческое не чуждо".
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Николь и Александром Гратовски
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]
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