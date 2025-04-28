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Культура

В возрасте 58 лет умерла актриса Элеонора Леви, сыгравшая в кино Фанни Каплан

время публикации: 28 апреля 2025 г., 12:55 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 12:55
В возрасте 58 лет умерла актриса Элеонора Леви, сыгравшая в кино Фанни Каплан
AP Photo/Mindaugas Kulbis

Российские СМИ сообщили, что в возрасте 58 лет умерла актриса Элеонора Леви (Мовилло), сыгравшая роль Фанни Каплан в фильме-мистификации Сергея Дебижева "Два капитана 2" (1992).

Актриса умерла 23 апреля. О ее смерти сообщила дочь – Ксения Шведова.

Элеонора Леви родилась 8 июля 1966 года. В 1987 году она окончила театральный факультет Воронежского государственного института искусств по специальности "артист драматического театра и кино" (курс Н.В.Дубинского). Играла в сериалах "Тайны следствия", "Условный мент", "Кулагины" и др.

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