Концертное агентство разорвало контракт с пропалестинской группой после скандала в США

Ирландская рэп-группа Kneecap, впервые приглашённая в апреле 2025 года на крупный американский музыкальный фестиваль Coachella, посвятила оба своих выступления на сцене фестиваля трансляции радикально антиизраильских и пропалестинских высказываний, пишет deadline.com.

Администрация Coachella раньше времени прервала официальный стрим выступления ансамбля на YouTube, однако позволила Kneecap подняться на сцену и во второй уик-энд фестиваля, за что подверглась критике со стороны многих представителей индустрии.

Среди критиков оказалась, в частности, Шарон Осборн, жена фронтмена знаменитой группы Black Sabbath Оззи Осборна. В заявлении, опубликованном в соцсетях, она обвинила Kneecap в хейт-спиче и призвала аннулировать визы музыкантов, позволяющие им давать концерты в США.

До аннулирования виз дело пока не дошло, однако, как сообщает Hollywood Reporter, с ирландскими исполнителями разорвало контракт агентство, представлявшее их интересы в Соединённых Штатах: IAG, или Independent Artist Group. В заявлении агентства прямо не говорится о причинах этого шага, однако решение было принято в промежутке между двумя выступлениями Kneecap на Coachella. Запланированный на осень американский тур группы теперь находится под вопросом, поскольку на сегодняшний день некому представлять ирландский ансамбль на территории США и подаваться от его имени на новые артистические визы.

Отметим, что Kneecap – не единственные исполнители, избравшие сцену Coachella для трансляции пропалестинских высказываний, однако определённо самые радикальные. В своих публичных выступлениях они не только призывают к окончанию войны в секторе Газы, но и прямо поддерживают исламские террористические организации – включая ХАМАС и "Хизбаллу".