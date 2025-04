От твиста до гранжа – Зал славы рок-н-ролла объявил лауреатов 2025 года

Зал славы рок-н-ролла в Кливленде объявил список артистов, которые пополнят его ряды в 2025 году.

В него попали:

- Bad Company, британская группа второго поколения классического рока, образованная в 1973 году экс-участниками Free, Mott the Hoople и King Crimson;

- Чабби Чекер, американский певец, танцор и шоумен, пользовавшийся наибольшей популярностью в эпоху твиста начала 1960-х благодаря хитам "The Twist" и "Let"s Twist Again";

- Джо Кокер, легендарный рок-вокалист, прославившийся в 1960-е узнаваемым хриплым голосом и сногсшибательным выступлением на фестивале "Вудсток";

- Синди Лопер, "рыжеволосая бестия" поп-музыки 1980-х, в своё время соперничавшая по популярности с Мадонной, исполнительница эпохального хита "Girls Just Want to Have Fun";

- OutKast, рэп-дуэт 1990-х, поместивший на музыкальную карту свой родной город Атланту и сделавший его одним из мест силы американского хип-хопа;

- Soundgarden, популярный сиэтлский ансамбль эры гранжа, присоединяющийся в Зале славы к своим соратникам по эпохе и стилю – группам Nirvana и Pearl Jam;

- The White Stripes, американский семейный дуэт, возглавивший ренессанс гаражного рока на рубеже 1990-2000-х; некоторые песни группы, прежде всего "Seven Nation Army", стали вечнозелёными хитами во всём мире.

Кроме того, в специальных номинациях были отмечены R&B-группа Salt-N-Pepa, рок-певец Уоррен Зивон, продюсер и автор песен Том Белл, ассоциировавшийся со сценой "филадельфийского соула" в 1970-е, знаменитая сессионная бас-гитаристка Кэрол Кей, а также клавишник, соратник The Beatles и The Rolling Stones Ники Хопкинс.