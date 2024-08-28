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Культура

"Израильский рок в зеркале мирового": лекция Льва Ганкина в музее "Ану"

время публикации: 28 августа 2024 г., 16:09 | последнее обновление: 28 августа 2024 г., 16:09
"Израильский рок в зеркале мирового": лекция Льва Ганкина в музее "Ану"
Фото: Елена Майорова

В музее "Ану" в четверг, 29 августа, пройдёт лекция музыкального критика, постоянного автора Newsru.co.il Льва Ганкина под названием "Израильский рок в зеркале мирового: от Арика Айнштейна до Mercedes Band".

Оформившийся во второй половине 1960-х и окрепший после Шестидневной войны, израильский рок в последующие полвека с лишним вёл увлекательную и непредсказуемую жизнь. Он то поглядывал за границу, то копался в себе и изыскивал внутренние ресурсы для развития; он черпал вдохновение одновременно на Западе – и на Востоке; он озвучивал надежды и разочарования целой страны, изобретательно переводил на иврит заимствованные музыкальные течения, ностальгировал по прошлому и с волнением вглядывался в будущее.

В лекции музыкального критика Льва Ганкина – краткая история израильской рок-музыки на фоне западной и опыт интерпретации этого уникального феномена.

Лекция будет сопровождаться прослушиванием фрагментов песен, просмотром архивных видеоклипов и богатым иллюстративным материалом. Начало мероприятия – в 19:00, билеты доступны по ссылке: www.anumuseum.org.il/ru/events/lev-gankin.

Лев Ганкин – музыкальный журналист, автор и ведущий подкастов, писатель и переводчик. Израильской музыке посвящён его проект "Кумкум. Плейлист" (с фондом "Идеи без границ"), а также телеграм-канал https://t.me/shirsameach.

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