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Культура

Актриса Оливия Хасси, звезда "Ромео и Джульетты", умерла в возрасте 73 лет

время публикации: 28 декабря 2024 г., 12:08 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 12:25
Оливия Хасси
AP Photo/Eustache Cardenas

Актриса Оливия Хасси, наиболее известная благодаря созданному ею образу Джульетты в фильме Франко Дзеффирелли 1968 года, умерла 27 декабря в возрасте 73 лет.

О ее смерти сообщил режиссер и друг актрисы Марк Хьюстис.

"Я обожал ее, – сказал он. – В ней было столько любви, она была самой прекрасной Джульеттой на свете. На экране и в реальности она излучала любовь и жизнь".

Оливия Хасси. Краткая биография.

Оливия Хасси родилась 17 апреля 1951 года в Буэнос-Айресе. Отец – Андреас Осуна – был оперным певцом и выступал под псевдонимом Исвальдо Рибо. Мать – англичанка Джой Хасси, работала секретарем. Когда Оливии исполнилось два года, родители развелись, и через пять лет мать забрала ее с братом в Лондон. Там Оливия, взяв фамилию матери, начала посещать театральную школу.

Первую телевизионную роль она исполнила в 13 лет, а в 16 сыграла Джульетту в фильме "Ромео и Джульетта" итальянского режиссёра Франко Дзеффирелли, за которую получила "Золотой глобус".

В 1973 году она снялась в "Потерянном горизонте", в 1978 году – в фильме "Смерть на Ниле". В 1977 году сыграла Деву Марию в телепроекте Дзеффирелли "Иисус из Назарета". Сыграла в экранизации книги папы римского Иоанна Павла II "Ювелирный магазин" в 1989 году. В 2002 воплотила экранный образ Матери Терезы в телевизионном фильме.

Мемуары Хасси "Девушка на балконе: Оливия Хасси обретает жизнь после Ромео и Джульетты" вышли в свет в 2018 году.

У Оливии Хасси остались трое детей.

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