Итоги года в кино: Холокост идет на "Оскар", злодеи поют, Тревога лидирует в прокате

2024 год в кино не может похвастаться таким грандиозным событием как "барбигеймер" (мэм, родившийся в 2023 году из названий двух хитов – "Барби" и "Оппенгеймер"), он прошел тихо и без сенсаций, но был наполнен грандиозными провалами самых дорогих и ожидаемых проектов, неожиданными удачами и революционным крушением мифов.

Касса года: триумф анимации

Списки лучших и худших фильмов и сериалов года выходят один за другим. Критики спорят о фильмах, которые зрители в большинстве своем не видели. А из того, что видели, выбрали совсем не те картины, которые возглавляют рейтинги мировых изданий, проголосовав, как говорится, долларом. Лидером по кассовым сборам в этом году стала анимация. В первых десяти строчках самых прибыльных фильмов года четыре занимают мультфильмы, а первое место принадлежит "Головоломке 2", которая собрала рекордные 1 миллиард 700 миллионов долларов. Проект Pixar заслуженно лидирует в этом рейтинге – у студии блистательно получилось наглядно и драйвово познакомить зрителей с психологическими механизмами, которые нами управляют, при этом увлечь детскую аудиторию и утешить измученную стрессами последних лет взрослую часть зрителей. Впрочем, в десятке самых кассовых фильмов года не только "Головоломка", но и сиквелы популярных мультипликационных франшиз "Гадкий я", "Моана" и "Кунг-фу панда" (3-е, 4-е и 8-е места), которые вернули на экраны всеми любимых героев и не утомляли зрителей сложными экзистенциальными вопросами. Остальные строчки хит-парада тоже распределились между франшизами красочными и незамысловатыми: второе место по сборам заняла, например, лента "Дэдпул и Россомаха", пятое – вторая часть "Дюны", шестое – "Злая. Часть первая", седьмое – "Годзилла и Конг: Новая империя", а девятое – "Веном: последний танец".

Эмоция года: человеку нужен человек, даже если он – демон или кот

Пожалуй, единственной сенсацией бокс-офиса этого года стала лента "Битлджус, Битлджус" Тима Бертона – при бюджете всего в 100 миллионов долларов, олдскульных спецэффектах и незамысловатой истории фильм собрал почти полмиллиарда долларов в мировом прокате. Успех проекта Бертона перекликается с не кассовым, но содержательным триумфом фильма Шона Бейкера "Анора", который получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, пять номинаций на "Золотой глобус" и, вероятно, какое-то количество статуэток "Оскар" на предстоящей церемонии. Разгадать феномен успеха "Аноры" пытаются и зрители, и критики. Незамысловатая, но очень человечная история внезапно отодвинула на задний план все экспериментаторские, сложные, более изобретальные ленты этого года. Один за другим в этом году проваливались и на конкурсах, и в прокате громкие и ожидаемые премьеры – от "Мегалополиса" Фрэнсиса Форда Копполы до "Джокера 2" Тодда Филлипса. А дураковаляние Бертона и трагифарс Бейкера произвели фурор. Причин здесь сразу несколько: во-первых, после всех головокружительных экспериментов и постпостмодернистких жонглирований смыслами, после потока фильмов-деклараций, фильмов на актуальную повестку, фильмов-экспериментов зрители, критики и даже жюри Канн и "Золотого глобуса" затосковали по хорошо написанной истории о маленьком человеке. И Битлджус, и звезда "Аноры" Игорь в исполнении Юры Борисова – совсем не то, чем они кажутся. Битлджус во второй части больше не похотливый трикстер, а мучимый надеждой на простое счастье лирический герой. Игорь кажется поначалу второстепенным гопником, безмолвным и туповатым, а оказывается единственным небезразличным, настоящим и живым в этом театре абсурда. По той же причине во многих рейтингах 2024 года снова вспоминают фильм Алекса Пэйна "Оставленные", хоть он и вышел в 2023-м. Построенная по классическому канону, простая, прекрасно сыгранная история об одиночестве маленького человека, картина Пэйна обнаруживает себя где-то между чеховской драматургией и голливудским рождественским кино о том, что человеку нужен человек.

Об этом же размышляют и авторы двух анимационных проектах 2024 года, которым предстоит составить конкуренцию "Головоломке 2" в борьбе за "Оскар", – очень голливудском "Диком роботе" Криса Сандерса и ломающем канон "Потоке" латвийского режиссера Гилтса Зилбалодиса. Это совершенно две разные истории – "Дикий робот" по-голливудски размашист и сентиментально манипулятивен. Он рассказывает историю робота-помощника Роззум 7134, которую штормом выносит на остров, где нет ни одного человека, а лесные зверушки в ее функционале не нуждаются. Единственные, кто не успевают сбежать от ее механистической услужливости, – вылупившийся из яйца гусенок и хитрый лис Финк, который хотел бы слопать гусенка, а стал его приемным папашей. Благодаря этой странной ячейке общества, металлический голос Роззум становится все человечнее, Финк забывает о своих хищных планах, а лесные обитатели объявляют перемирие, чтобы не пропасть по одиночке. "Дикий робот" хоть и упрекали в предсказуемости и очевидности сюжетных ходов, получился очень обаятельным и стал пятым по сборам анимационным фильмом года, хоть сенсацией его и не назовешь. А вот латвийскую ленту "Поток" уже называют не иначе как шедевром. В отличие от всех голливудских анимационных фильмов, "Поток" не гонится за зрительским одобрением. Это фильм без единого слова, в нем животные сохраняют свой первозданный вид, не танцуют, не поют и не произносят мотивирующие монологи, он кончается на непопулярной и совсем не мультяшной идее о невозможности абсолютного хэппи-энда. "Поток" – еще один негромкий феномен этого года. Снятый не в пышной голливудской манере, игнорирующий классические законы сторителлинга (завязка, кульминация, развязка), очищающий идею конца света от сложных экзистенциальных размышлений, в которых тонет человечество, забывая протянуть руку ближнему. Магическая в своей естественности и новой визуальности история о коте, псе, капибаре, лемуре и птице-секретарь, которые спасаются от потопа на прохудившейся лодке.

Прорыв года: проклятие Булгакова и Маркеса – все

Абсолютным и безусловным прорывом уходящего года можно считать развенчание мифа о том, что существуют литературные произведения, которые ни в коем случае не поддаются экранизации. Так совпало, что именно в 2024 году вышли экранизации сразу двух культовых романов, которые, с одной стороны, написаны как выдающийся визуальный аттракцион, с другой, не поддавались до сих пор переложению на киноязык. Экранизация вообще очень непростая история для кинематографистов. Завышенные ожидания зрителей, сложившаяся у каждого читателя своя картинка происходящего в книге, литературная полифония (многоголосие) и многослойность, которые трудно вместить в прямолинейность кинокартинки. Но невероятное удалось сначала Михаилу Локшину, который впервые экранизировал культовый роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" так, что даже самые ярые булгаковеды вздохнули с восторгом. А потом стриминговой платформе Netflix, которой удалось преодолеть недоверие самого Габриэля Гарсиа Маркеса к возможности перевести на киноязык его поэтическую сагу "Сто лет одиночества", один из самых читаемых романов в мировой литературе. Подробно об обеих лентах Newsru уже писали, здесь же скажем, что удача обеих экранизаций (несмотря на то, что и разочарованных ими было достаточно) – серьезный психологический перелом для кинематографистов. Локшин и авторы "Ста лет одиночества" использовали два противоположных метода: Локшин создал собственную импровизацию на тему "Мастера и Маргариты", замиксовав сюжет романа и с биографией самого писателя, и с другими его произведениями, а авторы экранизации Маркеса Алекс Гарсиа Лопес и Лаура Мора напротив аккуратно и с благоговейным трепетом воссоздают на экране магический мир романа. Оба подхода оказались успешными и, вероятно, станут триггером для появления новых экранизаций сложных литературных произведений.

Жанр года: пляски на костях

2024 год неожиданно стал годом музыкального кино, причем в самых неожиданных проявлениях. Сначала запел самый мрачный злодей вселенной DC Джокер в исполнении Хоакина Феникса. Фильм Тодда Филлипса "Джокер 2: Безумие на двоих" получил очень противоречивые отзывы критиков, поддержку режиссера Квентина Тарантино и c треском провалился в прокате, заняв лишь двадцатую строчку мирового бокс-офиса, несмотря на то, что Фениксу помогала петь Леди Гага. Беспомощность сценария, невнятные музыкальные номера и навязчивый маркетинг – вот чем запомнится "Джокер 2". Другой музыкальный фильм – сага Жака Одияра "Эмилия Перес" – еще одна попытка музыкально высказаться на немузыкальную тему. История наркобарона, который решил сменить пол, немного попел и сразу исправился, собирает фестивальные награды и наверняка получит некоторое количество "Оскаров". Попытка оправдать хрестоматийное злодейство героев обоих фильмов их тонкой душевной огранизацией и вокально-танцевальными экспериментами оказалась неловкой и неубедительной.

Вполне логично, что в этом же году вышла экранизация бродвейского мюзикла "Злая" – пышная, длинная, перенасыщенная декорациями и эффектами. Кто-то увидел в этой экранизации пропаганду ЛГБТ, кто-то феминистский панегирик, кто-то отголоски саги о Гарри Поттере. "Злая" предсказуемо вошла в десятку самых кассовых фильмов года и так же предсказуемо ей прочат "Оскар" как минимум в номинации "Лучший музыкальный фильм".

Кстати, в этом жанре весьма успешно выступил и Израиль – хип-хоп мюзикл Амита Ульмана "Этот город" в стиле нуар уже получил гран-при и призы за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль фестиваля "Челси" в Нью-Йорке и четыре статуэтки израильской премии "Офир". "Этот город" тоже экранизация театральной постановки, которая с большим успехом шла на израильской сцене более 10 лет. Увы, для израильского кинематографа это одна из немногих побед в 2024 году. Фильм "Подойди ближе" Том Нешер, который должен был представлять Израиль в оскаровской гонке, не получил номинации. Не было сенсаций и в сериальных премьерах.

Антиизраильский манифест и популярный Холокост

Голливудских режиссеров не оставляет тема Холокоста. Среди лидеров всевозможных рейтингов фигугируют и автобиографическое комедийное роуд-муви Джесси Айзенберга "Настоящая боль", и грандиозное (длится три с лишним часа) полотно "Бруталист" Брэди Корбета с Эдрианом Броуди в роли выжившего в Холокосте венгерского архитектора в борьбе за американскую мечту. Казалось бы, сегодня на фоне вспыхнувшего заново во всем мире антисемитизма снимать и показывать кино о Холокосте – самое невыгодное решение. Никакой эмпатии к евреям, как стало понятно после 7 октября 2023 года, мир не испытывает. Тем более удивительно, что и в США, и в Европе и в этом году вышло около десяти проектов о Холокосте, которые очень доброжелательно восприняли критики и зрители. По какой причине выжившие или погибшие в Холокосте евреи вызывают у европейской аудитории больше сочувствия, чем прямо сегодня находящиеся в заложниках израильтяне (в том числе юные девушки и маленькие дети), будут разбираться исследователи социальной психологии. Мы же отметим, что и "Бруталист", и "Настоящая боль" обязательно будут представлены в номинациях на "Оскар". Но Израилю это вряд ли поможет.

Будет там представлен и фильм "Нет другой земли" израильского активиста Юваля Абраама и жителя палестинской деревни в районе Масафер Атта Базеля Адры. Фильм уже собрал все возможные награды международных кинофестивалей и почти наверняка получит "Оскар". Документальная лента Абраама и Адры рассказывает о том, как семья Адры годами сопротивляется решению израильского суда об объявлении района Масафер Атта закрытой военной зоной, а Юваль Абраам становится свидетелем и даже участником этой борьбы. Фильм "Нет другой земли" очень ладно придуман – построенный по всем законам документального сторителлинга, он вызывает у зрителя сочувствие и симпатию к главным героям, ярость против антагониста (израильских солдат, которые регулярно разрушают незаконные постройки палестинцев), заставляет почувствовать отчаяние людей, не желающих покидать свою землю, и зовет присоединиться к их борьбе. Эта документальная лента заканчивается кадрами от 8 октября 2023 года, но в ней нет ни слова о террористической атаке ХАМАСа на Израиль. А в выступлениях Абраама и Адры на церемониях международных премий, которые они получают весь год, регулярно звучат призывы остановить поставки оружия Израилю, прекратить апартеид и геноцид палестинцев. Увы, в 2024 году именно "Нет другой земли" стал самым громким и услышанным высказыванием на тему палестино-израильского конфликта. И это можно объявить очень печальным итогом года для Израиля, который так и не смог рассказать миру о своем взгляде на нашу страшную реальность.

Десятка лучших

И, наконец, традиционный рейтинг из десяти фильмов и сериалов года, которые нельзя пропустить. Мнение редакции и ваше может не совпадать с мнением автора. В рейтинг не включены уже упомянутые проекты. За одним исключением, которое невозможно было не сделать.

1. "Sterben" Маттиаса Гласнера. Вынужденно привожу название на языке оригинала, потому что в русской локализации фильм назвали "Жизнь" вместо оригинального "Умирания". Это история нелюбви по-немецки – здесь два поколения одной семьи так и не смогут найти дорогу к друг другу, а одному из второстепенных персонажей с трудом удастся отстоять свое право выбрать смерть.

2. "Мой любимый пирог" иранских режиссёров Марьям Могхаддам и Бехташа Санаихи, которых режим аятолл лишил права на выезд из страны за эту картину. Лучшая камерная драма года в декорациях жизни 70-летней Махин, которая всего на одну ночь снова будет счастлива и свободна.

3. "Семя священного инжира" иранца Мухаммада Расулофа. О том, как сомневающийся, не готовый идти на сделки с совестью человек на глазах превращается в палача для собственной семьи. Камерная, удушливая реальность подавляющей диктатуры и отчаянное сопротивление. Фильм Расулофа выдвинут на "Оскар" от Германии, хотя эта картина, безусловно, один из самых ярких и отважных портретов современного Ирана.

4. "Civil War" режиссера Алекса Гарланда. Тоже приходится приводить оригинальное название, потому что в российском варианте фильму дали заголовок "Падение империи" по внутриполитическим российским причинам. Роуд-муви об Америке недалекого будущего, раздираемой гражданской войной, – то ли предсказание, то ли предупреждение.

5. "Субстанция" Каролин Фаржи с Деми Мур, которая не хочет стареть. Боди-хоррор не для слабонервных, своеобразный ответ Фаржи прошлогодней гламурной "Барби" Греты Гервиг.

6. "Олененок" Ричарда Гэдда – автобиографическая драма о сталкерше, преследовавшей героя на протяжении нескольких лет. Этот психологический хоррор стал самым обсуждаемым проектом начала года. Прототип главной героини подала в суд на Гэдда и Netflix, обвиняя их в нанесении ущерба ее репутации.

7. "Рипли" Стивена Заилляна с Эндрю Скоттом в главной роли. Самый красивый и кинематографичный проект 2024 года и, безусловно, самая интересная на сегодня экранизация романа Патриции Хайсмит "Талантливый мистер Рипли".

8. a href="https://www.newsru.co.il/rest/20sep2024/pinguin.html" target="_blank">"Пингвин"/a> Лорен Лефранк с неузнаваемым Колином Фарреллом и неотразимой Кристин Милиоти. Лефранк решается бросить вызов Тодду Филлипсу, который зачем-то решил показать, что и Джокер тоже человек. Она ловит зрителя в ту же ловушку, заставляя сочувствовать Пингвину, а потом безжалостно сталкивает с реальностью – монстр это просто монстр, каким бы трудным ни было его детство.

9. "Декамерон" от ансамбля режиссеров для Netflix – еще одна успешная экранизация классики этого года. Очень далекий от оригинала, но сохранивший его мизантропический дух проект с отличными костюмами, блистательным сарказмом и яркими ролями.

10. "100 лет одиночества" – пожалуй, самое важное событие в мире кино этого года. Не просто удачная экранизация культового романа – сложное, многослойное и очень своевременное кинополотно о саморазрушении, к которому неизбежно стремится человек, даже построив себе счастливый мир утопии.

Обзор подготовила Алина Ребель