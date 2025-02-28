Церемония "Оскар-2025": список номинантов и ведущих, в числе которых Галь Гадот

Вечером в воскресенье, 2 марта, в Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США), в театре "Долби" состоится 97-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар-2025" за заслуги в области кинематографа за 2024 год.

В качестве основного ведущего церемонии впервые выступит американский комик ирландского происхождения и телеведущий Конан О'Брайен.

Также в качестве ведущих, которые будут вручать премии на церемонии "Оскар-2025", выступят Харрисон Форд, Зои Салдана, Сэмюэл Джексон, Дейв Батиста, Галь Гадот, Эндрю Гарфилд, Маргарет Куолли, Альба Рорвахер, Рэйчел Зеглер, Скарлетт Йоханссон, Холли Берри, Джо Элвин, Стерлинг Браун, Пенелопа Крус, Уиллем Дефо, Ана де Армас, Лили-Роуз Депп, Роберт Дауни-младший, Эль Фаннинг, Вупи Голдберг, Селена Гомес, Голди Хоун, Джон Литгоу, Киллиан Мерфи, Конни Нильсен, Эми Полер, Давайн Джой Рэндольф, Джун Скуибб, Бен Стиллер, Эмма Стоун, Опра Уинфри и Боуэн Янг.

Израильские СМИ обратили особое внимание на то, что одной из ведущих церемонии будет израильтянка Галь Гадот. О том, что она "в команде", стало известно 26 февраля.

"Оскар-2025". Полный список номинантов:

Лучший фильм

"Анора"

"Бруталист"

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Конклав"

"Дюна: Часть вторая"

"Эмилия Перес"

"Я всё ещё здесь"

"Мальчишки из "Никеля"

"Субстанция"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший режиссёр

Шон Бэйкер – "Анора"

Брэйди Корбет – "Бруталист"

Джеймс Мэнголд – "Боб Дилан: Никому не известный"

Жак Одиар – "Эмилия Перес"

Корали Фаржа – "Cубстанция"

Лучшая мужская роль

Эдриан Броуди – "Бруталист"

Тимоти Шаламе – "Боб Дилан: Никому не известный"

Колман Доминго – "Синг-синг"

Рэйф Файнс – "Конклав"

Себастьян Стэн – "Ученик"

Лучшая женская роль

Синтия Эриво – "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Карла Гаскон – "Эмилия Перес"

Майки Мэдисон – "Анора"

Деми Мур – "Субстанция"

Фернанда Торрес – "Я всё ещё здесь"

Лучшая мужская роль второго плана

Юра Борисов – "Анора"

Киран Калкин – "Настоящая боль"

Эдвард Нортон – "Боб Дилан: Никому не известный"

Гай Пирс – "Бруталист"

Джереми Стронг – "Ученик"

Лучшая женская роль второго плана

Моника Барбаро – "Боб Дилан: Никому не известный"

Ариана Гранде – "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Фелисити Джонс – "Бруталист"

Изабелла Росселлини – "Конклав"

Зои Солдана – "Эмилия Перес"

Лучший оригинальный сценарий

"Анора"

"Бруталист"

"Настоящая боль"

"5 сентября"

"Субстанция"

Лучший адаптированный сценарий

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Мальчишки из "Никеля"

"Синг-Синг"

Лучшие визуальные эффекты

"Чужой: Ромул"

"Быть лучше: История Робби Уильямса"

"Дюна 2"

"Планета обезьян: Новое царство"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший звук

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Дюна 2"

"Эмилия Перес"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Дикий робот"

Лучший короткометражный фильм

"Залог"

"Ануя"

"Я не робот"

"Последний рейнджер"

"Человек, который не мог молчать"

Лучший дизайн

"Бруталист"

"Конклав"

"Дюна 2"

"Носферату"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший дизайн костюмов

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Конклав"

"Гладиатор 2"

"Носферату"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучшая оригинальная песня

"Бруталист"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Дикий робот"

Лучший саундтрек

"Бруталист"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Дикий робот"

Лучший грим и причёски

"Другой человек"

"Эмилия Перес"

"Носферату"

"Субстанция"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший фильм на иностранном языке

"Я всё ещё здесь" – Бразилия

"Девушка с иглой" – Дания

"Эмилия Перес" – Франция

"Семя священного инжира" – Германия

"Поток" – Латвия

"Я всё ещё здесь"

Лучший монтаж

"Анора"

"Бруталист"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший документальный фильм

"Дневники чёрного ящика"

"Нет другой земли"

"Фарфоровая война"

"Cаундтрек к государственному перевороту"

"Cахарный тростник"

Лучшая операторская работа

"Бруталист"

"Дюна 2"

"Эмилия Перес"

"Мария"

"Носферату"

"Дюна 2"

"Дюна 2"

Лучший мультфильм

"Поток"

"Головоломка 2"

"Мемуары улитки"

"Уоллес и Громит: Самая дикая месть"

"Дикий робот"