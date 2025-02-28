Неделя в кино: загадочные смерти в Голливуде, Ленинграде и Иерусалиме

На этой неделе мир кино потерял сразу двух звезд: сначала стало известно, что в возрасте 39 лет умерла Мишель Трахтенберг. Причина смерти неизвестна. Полиция молчит. Тело нашли в элитном небоскребе в Нью-Йорке. А на следующий день в Санте Фе были найдены мертвыми дважды лауреат "Оскара" Джин Хэкмен, его жена Бэтси Аракава и собака. И здесь тоже полиция утверждает, что свидетельств насилия нет, но больше пока ничего не известно.

Хэкмен был одним из самых ярких актеров своего поколения, получил две премии "Оскар" и целый ряд номинаций, снимался у Ульяма Фридкина ("Французский связной"), Алана Паркера ("Миссисипи в огне"), Клинта Иствуда ("Непрощенный"), Фрэнсиса Форда Копполы ("Разговор"), Уэса Андерсона ("Семейка Тененбаум"). Почти каждая его роль была отмечена наградами и премиями. Помимо "Оскаров", Хэкмен стал трижды лауреатом премии "Золотой глобус" и премии Национального совета кинокритиков, дважды премию BAFTA. В 2004 году Хэкмен объявил, что уходит из кино и занялся написанием романов. Его главным амплуа были благородные (и не очень) полицейские, следователи, военные. Но вершиной его карьеры считается параноик Гарри Кол в картине Копполы "Разговор", в которой стало понятно, что Хэкмен способен сыграть гораздо больше, чем видят в нем другие режиссеры. Почти все фильмы с участием Хэкмена сегодня – классика мирового кинематографа, на которую ссылаются и которую цитируют. И даже смерть актера вместе с женой и собакой кажется сюжетом из невероятных фильмов, в которых он всегда снимался.

А в Голливуде готовятся раздать очередные премии "Оскар". Церемония пройдет 3 марта, но вокруг нее – традиционно – тлеет несколько вялотекущих скандалов. Во-первых, звезда фильма Жака Одияра "Эмилия Перес" Карла София Гаскон все-таки приедет на премию, несмотря на скандал вокруг ее антисемитских и исламофобских постов. Сначала стриминговая платформа Netflix отменила приглашения Гаскон на все вечеринки и презентации в преддверии премии, но сейчас продюсеры решили, что испанская актриса все-таки заслуживает право присутствовать на церемонии. И никакие оправдания Гитлера этому не помеха. Интрига сохраняется и вокруг инициативы НКО Artists4CeaseFire, которые в этом году снова призывают голливудских звезд надеть значки с красной ладонью в знак поддержки Газы. В прошлом году с такими значками по красной дорожке "Оскара" дефилировали Марк Руффало, Билли Айлиш и другие звезды. В Израиле и за его пределами были возмущены символом, изображенным на значках, – красные ладони прочно ассоциируются с линчем израильских солдат в Рамалле: один из террористов после убийства высунулся в окно и торжествующе показал толпе свои окровавленные руки. Против новых призывов Artists4CeaseFire выступает сейчас объединение The Brigade, его открытое письмо, осуждающее антисемитский и антиизраильский сантимент этой акции, подписали около 700 деятелей Голливуда. Посмотрим, кто из звезд прислушается к их аргументам.

В целом же "Оскар" вряд ли удивит в этом году. Главные конкуренты за золотую статуэтку в категории "Лучший драматический фильм" – картина Брэдли Корбета "Бруталист" с Эдриеном Броуди в главной роли и "Конклав" Эдварда Бергера с Рейфом Файнсом. Оба фильма очень интересны визуально, но второму чудовищно не повезло с литературной основой – фильм снят по книге Роберта Харриса, которую сложно назвать глубокой, а уж финал картины и вовсе вызвал бесчисленное количество нареканий. Впрочем, некоторую актуальность "Конклав" приобрел в последние дни, поскольку рассказывает о выборах нового Папы Римского после смерти предыдущего. Из Рима приходят тревожные сообщения о плохом состоянии здоровья Папы Франциска, который вроде как в последние недели находится без сознания. Правда, на днях сообщалось, что Папе стало лучше, и он уже позвонил приходскому священнику Газы. Похоже, самые сюрреалистические сценарии, которые в кино бы обязательно упрекнули в надуманности, прочно закрепились в нашей реальности. Кстати, на этой неделе стало известно, что Эдвард Бергер (которого мы все равно с вами любим за сериалы "На Западном фронте без перемен" и "Патрик Мелроуз") планирует экранизировать мемуары Эвана Гершковича – американского журналиста, который был осужден в России по сфальсифицированному делу о шпионаже и приговорен к 16 годам лишения свободы. В августе 2024 года Гершковича удалось освободить в рамках обмена заключенными между Россией и США. Книга мемуаров Гершковича, который стал первым американским журналистом со времен Холодной войны, которого посадили в тюрьму в России, выйдет в свет в 2026 году. Он планирует работать вместе с Бергером и над фильмом в качестве продюсера вместе со своей мамой Эллой Мильман и изданием Wall Street Journal. Сценаристом проекта назначен Дэвид Вейл ("Сумеречная зона", "Охотники").

А на израильском телевидении (Кан-11) стартовал сериал "Русское подворье" Дмитрия Малиновского и Евгения Румана – предмет особой гордости новой волны алии. В проекте играет актер Анатолий Белый, который переехал в Израиль после начала полномасштабного вторжения России в Украину, и продолжает доказывать, что репатриация не повод распрощаться с любимым делом. Буквально месяц назад в театре "Гешер" состоялась премьера спектакля "Преступление и наказание", в котором Анатолий играет на иврите, и делает это с удивительной легкостью. А уже сегодня он в главной роли в сериале, который "Кан" показывает в прайм-тайм. Правда, на этот раз на русском. Герой Анатолия – отчаявшийся и растерянный отец, который пытается спасти своего сына, приговоренного к смертной казни за серию убийств в Ленинграде (действие происходит в конце 80-х). Приговор может быть приведен в исполнение в любую минуту, но в это время в Иерусалиме происходит убийство – новую репатриантку находят мертвой без признаков насилия и с вырезанной на лбу цифрой 37. Подозрение, конечно, сразу падает на мужа погибшей, но следователь Йуда (Яков Зада-Даниэль) быстро понимает, что след ложный. И тут в его кабинете появляется Андрей – настойчивый, но ни слова не знающий ни на иврите, ни на английском, он жадно курит "Беломор" и через заключенного араба объясняет Йуде, что судьба его сына в Ленинграде и труп в Иерусалиме как-то связаны. В целом получилась вполне интригующая завязка с двумя очень яркими главными героями и актерами, между которыми сложилась необходимая для дуэта химия. Правда, сценаристы несколько переборщили с подчеркиванием контраста между русским атеистом из СССР Андреем и соблюдающим евреем Йудой, перенасытив сценарий множеством прямолинейных стереотипов. Без которых не обошлось и изображение репатриантов Большой алии из Советского Союза, безмерно Йуду раздражающих. Впрочем, пока в эфир вышло только две серии. Будем надеяться, что многообещающая сюжетная завязка и яркий актерский дуэт сыграют, и сериал получится.

Обзор подготовила Алина Ребель