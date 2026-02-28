В субботу, 28 февраля, умерла израильская актриса Евгения Шарова. О ее смерти сообщил театр "Маленький".

В последнее время она боролась с онкологическим заболеванием.

Евгения Шарова родилась в Баку в семье эстрадного артиста Михаила Шарова. Окончила Азербайджанский государственный институт искусств (курс Ш.Мамедовой). После окончания института работала в молодежном театре "Apopos" и в Бакинском русском драматическом театре. В 1999 году репатриировалась в Израиль. С 2007 года – актриса "Актёрской коллекции" Михаила Теплицкого, с 2010 года – актриса театров "Контекст" и "Маленький". Преподавала в актерской школе в Беэр-Шеве, сотрудничала с Беар-Шевским театром. Несколько последних лет жила в Хайфе.