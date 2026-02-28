СНБ призывает граждан Израиля, находящихся за рубежом, принимать меры предосторожности

Совет национальной безопасности призывает всех граждан Израиля, находящихся за рубежом, принимать повышенные меры предосторожности.

Эскалация напряженности с Ираном повышает вероятность того, что в ближайшее время иранский режим предпримет более активные попытки совершения терактов за рубежом против израильских/еврейских объектов. Кроме того, учитывая прошлый опыт, возможно усиление попыток нанести вред израильтянам за границей также со стороны других террористических организаций и в рамках местных инициатив (включая действия террористов-одиночек).

В связи с этим и по итогам оценки последних событий, СНБ призывает всех граждан Израиля, находящихся за рубежом, принимать повышенные меры предосторожности по всему миру. Также СНБ обращает внимание общественности на предупреждения о поездках и рекомендует заранее проверять уровень предупреждения, действующий в отношении различных стран, а также следить за рекомендациями Совета национальной безопасности, опубликованными на официальном сайте, с особым акцентом на следующее:

а. Воздерживаться от публикации в социальных сетях в режиме реального времени информации о месте пребывания, проживании, планах отдыха или любых сведений, которые могут предоставить актуальную информацию о планах и местоположении.

б. Избегать посещения мероприятий и объектов, связанных с Израилем/еврейством, если они не охраняются.

в. Обращать внимание на происходящее вокруг во время пребывания в местах, связанных с Израилем/еврейством (дома Хабада, синагоги, рестораны), с особым вниманием к подозрительной активности (подозрительные предметы, посторонние лица).

г. В случае угрозы или нападения незамедлительно сообщать местным силам безопасности (рекомендуется заранее узнать номера экстренных служб в стране пребывания).

д. Избегать посещения мест с враждебным отношением к израильтянам и евреям (кварталы, районы и торговые зоны в странах/регионах с враждебным к Израилю общественным мнением).

Необходимо следить за подробными рекомендациями СНБ в отношении каждой страны на официальном сайте.

Совет национальной безопасности открыл горячую линию для вопросов на тему предупреждений о поездках исключительно в контексте терроризма:

а. Телефон: 02-6667444

б. Facebook.

в. Instagram

По вопросам, связанным с авиаперелётами, следует обращаться в кол-центр министерства транспорта по номеру *4515.

Для сообщений от израильтян, оказавшихся в бедственном положении, или по иным вопросам (консульским, медицинским и т. п.), не связанным с терроризмом, рекомендуется обращаться в оперативный центр министерства иностранных дел, работающий круглосуточно:

а. Телефон: 02-5303155

б. WhatsApp: 050-5073969