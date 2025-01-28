Наследие Макрона: Лувр, находящийся в аварийном состоянии, ждет реконструкция

Президент Франции Эммануэль Макрон представил план масштабной реконструкции Лувра, в ходе которой самый посещаемый в мире музей получит новый, восточный вход, а "Мона Лиза" кисти Леонардо да Винчи, самый известный экспонат собрания, будет перенесена в новое, отдельное от остальной экспозиции помещение.

В рамках плана, получившего название "Лувр – новое возрождение", будет проведен капитальный ремонт ветшающего памятника архитектуры, состояние которого угрожает экспонатам музея. Работы планируется начать уже в нынешнем году, планируемый срок их окончания – 2031 год.

Предыдущая реконструкция здания проводилась в 80-е годы XX века. Именно тогда появилась стеклянная пирамида, ставшая новым входом в музей. Однако она была рассчитана на четыре миллиона посетителей в год, в то время как сейчас музей посещает около девяти миллионов человек ежегодно. Главная цель большинства из них – увидеть "Мону Лизу".

Предполагается, что сметная стоимость проекта составит сотни миллионов евро, однако лишь несколько десятков из этой суммы поступит из государственной казны. Финансировать проект предлагается за счет повышения цен на билеты для граждан стран, не входящих в Евросоюз, сотрудничества с музеем Лувр Абу Даби, а также собственных средств музея.

По словам Макрона, реконструкция вернет Лувр парижанам, интегрировав его в городскую среду. Однако можно предположить, что его, как и инициатора предыдущей реконструкции президента Франсуа Миттерана, больше заботит вопрос о собственном наследии, особенно если учесть, что французские избиратели выступили против предложенного им плана экономических реформ.