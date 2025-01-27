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Культура

Российская премия киноведов: фильм Локшина "Мастер и Маргарита" победил в шести номинациях

Кинопремия
Россия
время публикации: 27 января 2025 г., 17:29 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 17:46
Кадр из фильма "Мастер и Маргарита" (режиссер Михаил Лапшин)
Фото предоставлено компанией "КиноРай"
Кадр из фильма "Мастер и Маргарита" (режиссер Михаил Лапшин)
Фото предоставлено компанией "КиноРай"
Кадр из фильма "Мастер и Маргарита" (режиссер Михаил Лапшин)
Фото предоставлено компанией "КиноРай"

Фильм "Мастер и Маргарита" стал лауреатом Национальной премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов "Белый слон" в шести номинациях, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кинокомпании "Марс Медиа".

Картина победила в номинациях "Лучший (игровой полнометражный) фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая работа художника", "Лучшая музыка", "Лучшая мужская роль второго плана", "Событие года".

Фильм Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" вышел на российские экраны еще в начале 2024 года, однако имя режиссера не было указано в титрах. Позже Локшин объяснил, что после того как он публично осудил вторжение России в Украину, продюсеры предпочли перестраховаться и не упоминать его имя. Премьера фильма сопровождалась в России доносами на режиссера, обращениями в прокуратуру и рекордными сборами в 2 миллиарда рублей. Многие ходили смотреть картину несколько раз.

Примечательно, что в сообщении РИА Новости о присуждении фильму титула победителя в шести номинациях имя режиссера не упоминается.

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