Российская премия киноведов: фильм Локшина "Мастер и Маргарита" победил в шести номинациях

Фильм "Мастер и Маргарита" стал лауреатом Национальной премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов "Белый слон" в шести номинациях, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кинокомпании "Марс Медиа".

Картина победила в номинациях "Лучший (игровой полнометражный) фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая работа художника", "Лучшая музыка", "Лучшая мужская роль второго плана", "Событие года".

Фильм Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" вышел на российские экраны еще в начале 2024 года, однако имя режиссера не было указано в титрах. Позже Локшин объяснил, что после того как он публично осудил вторжение России в Украину, продюсеры предпочли перестраховаться и не упоминать его имя. Премьера фильма сопровождалась в России доносами на режиссера, обращениями в прокуратуру и рекордными сборами в 2 миллиарда рублей. Многие ходили смотреть картину несколько раз.

Примечательно, что в сообщении РИА Новости о присуждении фильму титула победителя в шести номинациях имя режиссера не упоминается.